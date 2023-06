KaBB Gastro @ Lido Sounds

Linz (OTS) - 2 Bühnen, 3 Tage, mehr als 30 Artists, täglich 30.000 Besucher - und mittendrin beim Lido Sounds Festival vom 16.-18. Juni 2023 auf dem Urfahrmarktgelände ist die KaBB Gastro mit schneller und bodenständiger Hausmannskost!

Perfekt auf den hungrigen Festivalbesucher abgestimmt, bietet die KaBB Gastro sowohl Deftiges als auch Süßes an. „Die Lido Sounds-Besucher dürfen sich auf Bosna und "Kafka" (Bosna mit Käsekrainer) sowie auf Waffeln mit Zucker und Zimt (auch in veganer Variante) mit verschiedenen Toppings wie Schokosauce und Früchten freuen", sagen die KaBB Gastro-Geschäftsführer Alexander Vogel und Julian Eigl. Dazu KaBB-Gründer Philipp Kaufmann: "So wie es 2023 das erste Mal das Lido Sounds Festival gibt, betreten auch wir in der Event-Gastronomie Neuland. Wir können es kaum erwarten, loszulegen und freuen uns auf drei unvergessliche Festival-Tage mit Top-Acts und hungrigen Festival-Besuchern!“

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Luger BSc MSc

Pressesprecher

sl @ kabb.at | +43 699 18900531

KaBB GmbH | Breitwiesergutstr. 10, 4020 Linz

Ein Unternehmen der KaufmannGruppe. www.kabb.at