Ein Tag für die Jugend

Zahlreiche Fach-Schüler:innen aus ganz Österreich besuchen Lagerhaus Feldtag

Kalsdorf bei Ilz/ Korneuburg (OTS) - Rund 700 Schüler:innen von landwirtschaftlichen Fachschulen aus ganz Österreich besuchen am 16.06.2023 den Lagerhaus Feldtag in Kalsdorf bei Ilz. Der sogenannte Schülertag findet traditionell einen Tag vor dem großen Feldtag statt und bietet exklusive Einblicke für den landwirtschaftlichen Nachwuchs in die Bereiche Landtechnik, Saatgut, Energie und Innovationen.

Starkes Bekenntnis zur Landwirtschaft

" Wir widmen einen Tag im Rahmen des Feldtag-Programms ganz bewusst der Jugend. Es ist beeindruckend, mit wie viel Einsatz die Nachwuchskräfte in den landwirtschaftlichen Betrieben unterwegs sind. Wir wollen ihnen die neuesten technischen Entwicklungen und Trends zeigen und sie für die großen Aufgaben der Zukunft inspirieren “, so Christoph Metzker, Vorstandsdirektor RWA Raiffeisen Ware Austria.

Die Themen Nachhaltigkeit und Innovationen stehen besonders im Fokus der angehenden Generation von Landwirt:innen. Der Zuspruch zu den Grundwerten der Landwirtschaft ist enorm, wie auch kürzlich die große Ö3-Jugendstudie zeigte. „ Die Jugendstudie verdeutlicht, dass die junge Generation ein starkes Bewusstsein für die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft hat. Sie erkennt den Wert von regionalen Produkten und setzt sich aktiv für deren Unterstützung ein. Diese positive Haltung zeigt, dass die Zukunft unserer Landwirtschaft in guten Händen liegt “, sagt Martin Grob, Geschäftsführer der Jungen Landwirtschaft Österreich.

Der Geschäftsführende Obmann der Jungen Landwirtschaft Österreich, Martin Öhler, ergänzt: „ Als Junge Landwirtschaft Österreich sind wir ganz bewusst beim Lagerhaus Feldtag vertreten, denn das bietet uns die Gelegenheit, eine Anlaufstelle und Plattform für junge Menschen in der Landwirtschaft zu bieten .“

Social Media meets Landwirtschaft

Am 16.06.2023 erhalten neben der Fachschülerschaft auch nationale und internationale Agrar-Influencer exklusive Einblicke in das umfangreiche Feldtag-Angebot. Das digitale Bekenntnis zur realistischen Vermittlung der täglichen landwirtschaftlichen Arbeit hat gerade bei der jungen Generation einen hohen Stellenwert.

ALFI Award 2023

Der Austrian Land- und Forst Influencer Award, kurz ALFI–Award, wird am 17. Juni 2023 am Lagerhaus-Feldtag in Kalsdorf bei Ilz zum ersten Mal verliehen. Mit dieser Auszeichnung holt der Verein „Wirtschaften am Land“ die besten Agrar-Influencer Österreichs auf die Bühne. Der ALFI-Award zeichnet Influencer aus, die sich über Social Media auf eine besonders positive Art für die Land- und Forstwirtschaft engagieren.



