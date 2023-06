Aviso/Event:21.06.Zieleinlauf Klagenfurt: Volkshilfe/Fenninger und Team radeln 353.000 m für 353.000 armutsbetroffene Kinder

Andreas Babler, Peter Kaiser und Bgm Christian Scheider empfangen die Radtour-Teilnehmer*innen in Klagenfurt

Wien (OTS) - Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe und unzählige Aktivist*innen und Mitarbeiter*innen der Volkshilfe Österreich haben in den letzten Tagen 353.000m auf dem Fahrrad von Wien nach Klagenfurt zurückgelegt, um auf 353.000 armutsbetroffene Kinder und Jugendliche hinzuweisen. Auf jedem geradelten Kilometer würde ein Kind stehen, dem derzeit eine sorgenfreie Kindheit nicht ermöglicht wird.

Auf den Zwischenstopps in Städten und Gemeinden wurde in vielen Gesprächen eindeutig klar, dass die Bevölkerung die Einführung einer Kindergrundsicherung unterstützt, um die Kinderarmut zu beenden.

Das Tourfinish wird bereits ab Grafenstein nach Klagenfurt prominent begleitet: Poolbillardweltmeisterin Jasmin Ouschan; 30-40 Radler:innen von „Olympic Youth Games“ und Heeressportverein (HSV); Ernst Sandriesser (Direktor Caritas Kärnten) mit seinem Bereichsleiter Christian Eile (Obmann Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung)

Datum/Uhrzeit: 21.06., 17:00

Ort: Bühne am Neuen Platz, Klagenfurt

Programm:

17:00 geplantes Eintreffen Radler*innen, Empfang mit Bgm Christian Scheider und Mitgliedern des Stadtsenates, 120 Sportler*innen

und Mitgliedern des Stadtsenates, Es sprechen: Begrüßung: Jürgen Pfeiler , Geschäftsführer der Volkshilfe Kärnten, Ewald Wiedenbauer (Präsident Volkshilfe Kärnten) und Ewald Sacher (Präsident Volkshilfe Österreich) Bgm. Christian Scheider (Team Kärnten) LH-Stv.in Gaby Schaunig (SPÖ) und LH Peter Kaiser (SPÖ) Andreas Babler (SPÖ-Bundesparteivorsitzender) und Erich Fenninger (Direktor Volkshilfe Österreich)

bereits ab 16:00 DJ und BMX-Show mit Jungathlet*innen der „World Youth Games“

Bitte um Akkreditierung per Mail bei Ruth Schink (sie ist vor Ort Ihre Ansprechpartnerin)



ruth.schink @ volkshilfe.at

Fotos der gesamten Tour/zur freien Verwendung CR Volkshilfe/Valerie Maltseva

https://maltseva.me/clientprojects/tour-de-chance-tag-1/





