VPNÖ-Gepp: Angeblicher Baustopp von SPÖ NÖ frei erfunden

Rund 7.650 geförderte Wohneinheiten im Land aktuell in verschiedenen Planungs- und Bauphasen

St. Pölten (OTS) - „Das, was Sven Hergovich tut, ist typisch für ihn:

Von Niederösterreich keinen blassen Schimmer und immer laut Skandal schreien. Als Mitglied des Wohnbauförderungsbeirates müsste er wissen, wie der Wohnbauförderungsbeitrag in Niederösterreich verwendet wird: Für Neubauten im großvolumigen Wohnbau, Sanierungen, Eigenheime und vieles mehr. In Niederösterreich befinden sich aktuell über 6.000 Wohneinheiten im Bau und stehen unseren Landsleuten in Kürze zur Verfügung. 350 weitere Wohneinheiten sind in Prüfung, deren Bau in Kürze beginnen kann. Nirgendwo in Österreich sind so viele geförderte Wohnungen verfügbar und in keinem anderen Land sind die Wohnkosten im privaten und geförderten Bereich so günstig. In der letzten Sitzung des Wohnungsförderungsbeirates wurde die Sanierung von 1.300 Wohneinheiten beschlossen – um die Ortskerne zu beleben und Bodenversiegelung zu verringern. Bei insgesamt mehr als 7.650 Wohneinheiten in verschiedenen Planungs- und Bauphasen von einem Baustopp zu sprechen, ist schlichtweg falsch – das sollte auch die neue SPNÖ-Spitze endlich einsehen“, so Wohnbausprecher LAbg. Christian Gepp.

