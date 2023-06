„Heimat Fremde Heimat“: Interkulturelle „Claus-Tandems“ – eine Erfolgsstory

Außerdem am 18. Juni um 13.25 Uhr in ORF 2: Lueger-Statue – Kontextualisierung statt Abriss

Wien (OTS) - Adriana Jurić präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 18. Juni 2023, um 13.25 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Interkulturelle „Claus-Tandems“: Eine Erfolgsstory

Vor einem Jahr haben die Minderheitenredaktion und die Slowenische Redaktion des ORF das interkulturelle Medienprojekt „Claus-Tandems“ ins Leben gerufen. 15 Schülerinnen aus Südtirol, Osttirol und aus den Reihen der österreichischen Volksgruppen bildeten journalistische Tandems und tauchten in diverse Communitys Österreichs ein, um Videobeiträge zu erarbeiten. All dies geschah im Sinne des Südtiroler Journalisten Claus Gatterer, dessen Motto stets „Im Zweifel für die Schwachen“ war. Die Mentorinnen und Mentoren der Claus-Tandems besuchten im Gegenzug Südtirol und machten sich ein Bild von der Expertise im Land in Bezug auf Menschenrechte. Die Ergebnisse des vom Presseclub Concordia, von der Südtiroler Landesregierung, der Albertina, dem Burgtheater, des DÖW und des Jüdischen Museums unterstützen Projekts wurde nun in einer „Claus-Tandem-Diversity-Show“ im Südtiroler Bruneck präsentiert. Ein Bericht der Projektleiterin Sabina Zwitter.

Lueger-Statue: Kontextualisierung statt Abriss

Seit Jahrzehnten wird über die Statue von Karl Lueger an der Wiener Ringstraße diskutiert, denn die mächtig anmutende Figur zeigt nicht nur einen ehemaligen Bürgermeister der Stadt, sondern auch einen bekennenden Antisemiten und ein Vorbild von Adolf Hitler. Die jüdische Community, Historikerinnen und Historiker sowie Holocaustüberlebende fordern seit Langem den Abriss der Statue. Die Stadt Wien hat nun entschieden, das Ehrenmal nach den Plänen von Klemens Wihlidal um 3,5 Grad nach rechts zu neigen – Kostenpunkt eine halbe Million Euro. Doch reicht dieser Plan als Kontextualisierung von Luegers Antisemitismus aus? Was halten Angehörige der jüdischen Community vom Vorhaben und was soll nun passieren? Samuel Mago hat recherchiert.

