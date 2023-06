Schade, ORF negiert Bildungsängste an den Schulen

SLÖ: Programmschwerpunkt „Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik“ ist mehr als überfällig!

Wien (OTS) - „Tausende von engagierten Lehrpersonen, Eltern und Kindern sind enttäuscht, dass der ORF in seinen Hauptnachrichtensendungen die vielen Bildungsmärsche und Initiativen am Aktionstag, dem gestrigen 15. Juni, negiert hat“, kritisiert Thomas Bulant, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Lehrenden Österreichs die Programmverantwortlichen im Staatsfunk. „Ich kann nicht glauben, dass man nach den Berichten über den Protest der Freizeitpädagoginnen Minister Polaschek weitere Kritik an seiner praxisfernen Politik ersparen wollte.“ Für die Schulpartner, die pädagogisch vielfältige und chancengerechte Schulen wollen, fordert der SLÖ-Vorsitzende: „Spätestens im Herbst sollte der ORF seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag nachkommen und einen diesbezüglichen Programmschwerpunkt setzen, denn die Gleichung Bildungspolitik ist gleich Klimapolitik ist gleich Sozialpolitik ist für uns alle offensichtlich.“

