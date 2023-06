Raiffeisen NÖ-Wien bietet 100 Prozent regionalen, grünen und leistbaren Strom

Innovative Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen im Fokus: Als Lösungsansatz für die Energiepreis-Volatilität präsentiert Raiffeisen NÖ-Wien den Stromtarif "Auri One".

Wien (OTS) -

Energie aus zertifizierter, 100 Prozent österreichischer Stromerzeugung



Ökostrom aus Erneuerbaren Energien

Kostengünstiger Tarif mit zwölfmonatiger Preisgarantie

Transparenter, einfacher Online-Tarifwechsel ab 16. Juni unter www.auri.at

"Absolute Kundenzentrierung heißt für uns, aktuelle und lebensnahe Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden zu bieten – und das auch über das Bankgeschäft hinaus", betont Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien. "Seit über 20 Jahren sind wir Vorreiter in der Finanzierung von Erneuerbaren Energien und haben viel Know-how aufgebaut. Mit dem neuen Ökostromtarif bieten wir zukünftig auch ein attraktives Angebot direkt für Energie-Endverbraucher. Damit schließt sich der Kreis."

Wer sich für "Auri One" entscheidet, profitiert sowohl von einem preisgünstigen Stromtarif als auch von Energie, die garantiert aus 100 Prozent erneuerbaren Quellen aus Österreich kommt. Damit leistet jeder zukünftige Raiffeisen-Ökostrombezieher nicht nur einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz, sondern auch für die Stärkung der heimischen Energieautarkie.

Starke Partner garantieren optimale Stromversorgung

Auri ist eine Energiemarke der Raiffeisen Energy Ventures GmbH, die zu 100 Prozent in Besitz von Raiffeisen NÖ-Wien steht. Um die bestmögliche Produktlösung anbieten zu können, arbeitet Raiffeisen NÖ-Wien mit starken Partnern zusammen: Die Plattform www.auri.at, über die der Ökostromtarif "Auri One" angeboten wird, ist in Zusammenarbeit mit backbone.one, einem Green-Tech-Startup, entstanden.

"backbone.one entwickelt innovative Geschäftsmodelle im Internet der Energie und transformiert Unternehmen zu echten Stromversorgern ihrer Mitarbeiter:innen und Kund:innen. Wir sind stolz, dass Raiffeisen NÖ-Wien als internationaler Vorreiter mit uns gemeinsam einen regionalen, grünen und preislich attraktiven Stromtarif am Markt anbietet", so backbone.one CEO André Felker.

100 Prozent regionaler, grüner und leistbarer Strom

"Auri One" wird ab 16. Juni 2023 unter den günstigsten heimischen Ökostromtarifen zu finden sein. Der Preis setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:

Grundpauschale in der Höhe von 4,99 Euro pro Monat Arbeitspreis pro kWh-Verbrauch: tagesaktuell auf www.auri.at zu finden (Stand 16.06.2023: 23,64 Cent/kWh brutto). Die Preisgarantie gilt für zwölf Monate.

Innovation im Sinne der Kund:innen

Raiffeisen NÖ-Wien sieht sich im Energiebereich als Impulsgeber und Ermöglicher. In einem nächsten Schritt sind deshalb Kombi-Produkte – wie etwa die Bündelung von Stromtarif und Einspeisetarif aus einer Hand bei der Finanzierung einer PV-Anlage – geplant.

"Das Thema Energie ist für uns ein neues Kapitel, um Synergien bestmöglich zu nutzen", so Generaldirektor Höllerer: "Wir setzen damit unsere Innovationsstrategie im Sinne unserer Kundinnen und Kunden konsequent fort."





Über die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist eine der größten privaten Beteiligungsholdings in Österreich, die genossenschaftlich organisiert ist. Sie ist in den Geschäftsfeldern Bank, Agrar, Infrastruktur und Medien tätig. Zu ihren Beteiligungen zählen u.a. Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, AGRANA, Leipnik-Lundenburger Invest, NÖM, STRABAG und Kurier.

www.raiffeisenholding.com



Über die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien ist eine moderne Regional- und Kommerzbank mit Sitz in Wien und das Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und Erhalt langfristiger und nachhaltiger Kundenbeziehungen. Während sich die RLB NÖ-Wien als „Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" vor allem auf die Bundeshauptstadt konzentriert, bilden die selbstständigen Raiffeisenbanken zusammen die führende Bankengruppe in Niederösterreich.

www.raiffeisenbank.at

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Mag. Michaela Haber

Leitung Konzernkommunikation

+43 1 211 36-2421

michaela.haber @ rh.raiffeisen.at

http://www.raiffeisenbank.at