Czernohorszky: Hoffnung auf EWG mit sozialer Handschrift steigt

Wien (OTS) - Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, der seit geraumer Zeit auf einen Beschluss des EWG pocht, hofft nun auf eine baldige Einigung zwischen der Bundesregierung und der SPÖ: „Das EWG ist das wichtigste Instrument, das es braucht, um Wien aus der Abhängigkeit fossiler Energieträger im Gebäudebereich zu lösen. Unser Plan, Wiens Gebäude klimaneutral zu machen, liegt seit Anfang des Jahres vor. Jetzt geht es darum, in die Gänge zu kommen. Daher appelliere ich an ÖVP, Grüne und SPÖ, rasch an einer sozial vertretbaren Lösung zu arbeiten, die im Sinne aller Wiener*innen ist."

Klubobmann Philip Kucher stellte in der gestrigen ZIB 2 die Zustimmung der SPÖ zum EWG-Entwurf in Aussicht, betonte aber auch die Wichtigkeit einer sich im Gesetz widerspiegelnden sozialen Ausgewogenheit. Czernohorszky unterstützt den Ansatz Kuchers, denn Mieter*innen dürften nämlich durch die Umstellung auf klimafreundliche Energieformen keine finanziellen Nachteile erwachsen. Umgesetzt werden könne das zum Beispiel durch eine im EWG normierte Angemessenheitsprüfung. Solche Standards seien unerlässlich für einen sozialen Klimaschutz und für alle Parteien mehr als vertretbar, so Czernohorszky.



Rückfragen & Kontakt:

Pedram Seidi

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

Mobil: +43 676 8118 81084

Telefon: +43 1 4000 81853

pedram.seidi @ wien.gv.at