Taucher (SPÖ): Für die Bundesregierung wird es Zeit für sozialen Klimaschutz für alle!

Wiens konsequenter Weg beim Klimaschutz und Ausbau erneuerbarer Energie soll Vorbild für Bundesregierung sein

Wien (OTS/SPW-K) - „Wien wird als erstes Bundesland Österreichs bis 2040 klimaneutral. Dafür sind bereits viele Hebel in Bewegung gesetzt worden und viele Schrauben drehen wir noch. Wir setzen auf den Ausbau Erneuerbarer Energiequellen, die Erschließung neuer Park- und Grünanlagen, den konsequenten Ausbau der Öffis und vieles mehr“, zeigt sich Josef Taucher, SPÖ Wien-Klubvorsitzender und Energiesprecher der SPÖ im Wiener Gemeinderat, überzeugt. Er begrüße daher den neuen Kurs der SPÖ auf Bundesebene und die Forderung nach notwendigen Maßnahmen gegen Teuerung zur Entlastung der Österreicher:innen.

Nach dem ZIB2-Interview mit dem geschäftsführenden Klubobmann in der Bundes-SPÖ, Philip Kucher, äußerte sich Josef Taucher zu den nächsten Schritten und dem Fahrplan der SPÖ auf Bundesebene. Er zeigt sich erfreut über den neuen Kurs und betont die Bedeutung des Drucks, den die SPÖ auf die Bundesregierung ausübt, um notwendige und dringende Maßnahmen zur Entlastung der Österreicher:innen zu beschließen, insbesondere im Hinblick auf die steigenden Kosten des täglichen Lebens.

„Besonders begrüße ich die Pläne der Bundes-SPÖ bei neuen, sinnvollen und vor allem sozialen Klimagesetzen mitzugehen und somit die Energiewende voranzutreiben. Klar muss sein: Klimaschutz ist immer auch eine soziale Frage. Die Sozialdemokratie steht Seite an Seite mit den Menschen in unserem Land. Entlastungen sind notwendig, um ein leistbares und vor allem qualitätsvolles Leben für alle zu gewährleisten“, so Taucher.

Ein besonderes Anliegen für Taucher ist das Erneuerbare Wärme Gesetz (EWG). Er betont, dass es dabei um wesentliche Aspekte im Wohnbau geht, nämlich den Übergang von Gas- und Ölheizungen zu neuen Technologien. Die SPÖ Wien und die Stadt Wien fordern und fördern dies seit vielen Jahren. Es ist von großer Bedeutung, dass der Vorschlag des EWG tatsächlich Verbesserungen und Entlastungen für die Menschen im Fokus hat. „Die SPÖ steht für sozialen Klimaschutz. Klar ist, dass eine Angemessenheitsprüfung möglich sein muss, um sicherzustellen, dass Reiche keine Profite mit den Einnahmen machen können. Stattdessen sollten Mieter:innen bei Fragen und Unklarheiten die Möglichkeit haben, eine Angemessenheitsprüfung der Energiekosten durchzuführen. Wir stehen Seite an Seite mit den Wiener:innen und setzen unsere Arbeit konsequent fort, wenn es um die Entlastung der Menschen und den sozialen Klimaschutz geht“, betont Taucher abschließend. (Schluss) sh

