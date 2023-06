SPÖ-Zwander an ÖVP-Teschl-Hofmeister: Warum stellt Niederösterreich trotz Wohnbauförderungsbeitrag den geförderten Neubau ein?

ÖVP zieht arbeitenden Menschen 0,5 Prozent ihres Lohns aus der Tasche, gibt dafür aber keinen Quadratmeter Wohnraum zurück

St. Pölten (OTS) - SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander:

"Die ÖVP Niederösterreich hat in einer der größten Teuerungskrisen seit 1945 ohne ersichtlichen Grund den geförderten Wohnbau eingestellt. Wohnungssuchende, darunter viele Jungfamilien, werden von der ÖVP allein gelassen. Zum großen Schaden des ganzen Landes."

Besonders pikant daran: Allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern wird automatisch 0,5 Prozent ihres Bruttogehalts als Wohnbauförderungsbeitrag vom Lohn abgezogen. "Was passiert mit diesem Geld in Niederösterreich?", fragt Zwander, und setzt fort:

"Zuerst den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, dann aber nichts für sie zu bauen, ist vollkommen unzulässig."

Die ÖVP-Behauptung, dass die SPÖ NÖ dem im Wohnbeirat zugestimmt hat, ist in jeder Hinsicht falsch und eine vorsätzliche Irreführung der Öffentlichkeit. „Wir haben zugestimmt, dass es Geld für Sanierungen gibt - was auch absolut notwendig und richtig ist. Die Untätigkeit im geförderten Neubau - auf Kosten der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher - lehnt die SPÖ schärfstens ab“, so Zwander abschließend.

