Wagniskapitalfondsgesetz: Wichtiges Signal für den österreichischen Kapitalmarkt, gute Nachricht für die Betriebe

WKÖ-Rudorfer: „Regierung schafft gesetzliche Basis für mehr Eigenkapitalinvestitionen in österreichische Unternehmen“

Wien (OTS) - Der Ministerrat hat zuletzt die Regierungsvorlage zum Wagniskapitalfondsgesetz verabschiedet. Damit soll die Auflage von sogenannten Wagniskapitalfonds in Form von Investmentaktiengesellschaften mit fixem Kapital auch in Österreich ermöglicht werden. „Dadurch können unsere Banken österreichischen Unternehmen, vor allem KMU, künftig leichter Eigenkapital zur Verfügung stellen. Das ist gerade im aktuellen Umfeld ein ganz wichtiges Signal für den österreichischen Kapitalmarkt und eine sinnvolle Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts“, hält Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), fest.

„Der österreichische Kapitalmarkt ist evident unterentwickelt. Die Bundesregierung startet mit dieser Maßnahme den Kapitalmarkt-Turbo für Klimaschutz und Innovation“, sagt der Branchensprecher: „Denn nur mit einem leistungsfähigen Kapitalmarkt können wir die Klimatransformation finanzieren und gleichzeitig österreichische Arbeitsplätze absichern bzw. schaffen.“

Das neue Investitionsvehikel orientiert sich an internationalen Best Practices wie der Société d'investissement à capital fixe (kurz SICAF) – eine Investitionskapitalgesellschaft mit festem Kapital – und ist bereits im Regierungsprogramm vorgesehen. Das Gesetz wird nun der weiteren parlamentarischen Behandlung zugeführt. (PWK182/JHR)

