Vortrag: Images and Voices from the 1941 Lviv Pogrom

Simon Wiesenthal Lecture mit Thomas Chopard am 22.06., 18:30 Uhr im MUSA

Wien (OTS) - Von den rund einhundert Pogromen des Sommers 1941 ist das Lemberger Pogrom das wohl meist fotografierte. In diesem Vortrag sollen die verschiedenen Fotografien dieses Ereignisses als Ausgangspunkt für eine Analyse der antijüdischen Gewalt in der Westukraine in den ersten Tagen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion dienen. Während sich die Debatten der Historiker:innen in der Regel um die Frage der politischen Verantwortung der verschiedenen Akteur:innen drehen (deutsche Armee, Einsatzgruppen, ukrainische Nationalisten und Milizen usw.), bieten diese Fotografien die seltene Gelegenheit, den Blick auf die Straßen der multiethnischen Stadt Lemberg (Lwiw) zu richten, die durch antijüdische Gewalt auf den Kopf gestellt wurde.

Welche Rolle spielten die Streitkräfte, die die Stadt eroberten, bei der Ausbreitung und Radikalisierung der Massen? Wie macht man Nachbar:innen zu Täter:innen oder Kompliz:innen antijüdischer Gewalt? Indem die Bilder mit den Aussagen von Opfern und Zeug:innen konfrontiert werden, wird diese Präsentation auch die Reaktion, das Engagement und die Entwicklung der Menschenmenge auf den Bildern näher betrachten. Durch die Annäherung an die Ereignisse im Juni-Juli 1941 anhand von Fotografien will dieser Vortrag auch für eine umfassende Lektüre der Bilder plädieren, um ein besseres Verständnis des Holocaust zu ermöglichen.



Thomas Chopard ist Assistenzprofessor an der École des hautes études en sciences sociales (EHESS) in Paris und derzeit Gastwissenschaftler am Institut für Internationale Studien der Universität Prag. Seine Forschungsarbeiten befassen sich mit der Geschichte der Ukraine sowie mit der Geschichte antijüdischer Gewalt und jüdischer Migration in Mittelosteuropa.

Der Vortrag ist in englischer Sprache.

Simon Wiesenthal Lecture: Images and Voives from the 1941 Lviv Pogrom

Mit Thomas Chopard



Datum: 22.06.2023, 18:30 Uhr

Ort: Wien Museum MUSA

Felderstraße 6-8, 1010 Wien, Österreich

