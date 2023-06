Arno Geiger liest im 48er-Tandler

Wien (OTS) - Am 21. Juni um 18:00 Uhr ist Arno Geiger zu Gast im 48er-Tandler Margareten. Der österreichische Erfolgsautor liest aus seinem aktuellen Buch „Das glückliche Geheimnis“. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Zum Buch

Frühmorgens bricht ein junger Mann mit dem Fahrrad in die Straßen der Stadt auf. Was er dort tut, bleibt sein Geheimnis. Zerschunden und müde kehrt er zurück. Und oft ist er glücklich. Jahrzehntelang hat Arno Geiger ein Doppelleben geführt. Jetzt erzählt er davon, pointiert, auch voller Witz und mit großer Offenheit. Wie er Dinge tat, die andere unterlassen. Wie gewunden, schmerzhaft und überraschend Lebenswege sein können, auch der Weg zur großen Liebe. Wie er als Schriftsteller gegen eine Mauer rannte, bevor der Erfolg kam. Und von der wachsenden Sorge um die Eltern. Ein Buch voller Lebens- und Straßenerfahrung, voller Menschenkenntnis, Liebe und Trauer.

Zum Autor

Arno Geiger, 1968 geboren, lebt in Wien und Wolfurt. Sein Werk erscheint bei Hanser, zuletzt „Alles über Sally“ (Roman, 2010), „Der alte König in seinem Exil“ (2011), „Grenzgehen“ (Drei Reden, 2011), „Selbstporträt mit Flusspferd“ (Roman, 2015) und „Unter der Drachenwand“ (Roman, 2018). Er erhielt u. a. den Deutschen Buchpreis (2005), den Hölderlin-Preis (2011), den Literaturpreis der Adenauer-Stiftung (2011), den Alemannischen Literaturpreis (2017), den Joseph-Breitbach-Preis (2018), den Bremer Literaturpreis (2019) und den in den Niederlanden vergebenen Europese Literatuurprijs (2019).

Termin: Mittwoch, 21. Juni von 18 bis 19.30 Uhr

Veranstaltungsort: 48er-Tandler Margareten, 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

Der Eintritt ist frei!

Anmeldung unter https://ticket.wien.gv.at/M48/arnogeiger

