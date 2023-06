Josefstadt: Lachen über „Ein seltsames Paar“ am Montag

Wien (OTS) - Was passiert, wenn der schlampige „Oscar“ und der ordentliche „Felix“ in einer gemeinsamen Wohnung leben? Diese Frage beantworten die Schauspieler*innen des Kultur-Vereines „Lastkrafttheater (LKT)“ bei einer Vorstellung im 8. Bezirk auf dem Jodok-Fink-Platz am Montag, 19. Juni, ab 18.00 Uhr. Das LKT-Ensemble zeigt eine Komödie von Neil Simon mit dem Titel „Ein seltsames Paar“. In der Vergangenheit wurde das amüsante Werk mit den Stars Walter Matthau und Jack Lemmon verfilmt. 5 Akteur*innen spielen auf dem durch Wien und Niederösterreich ziehenden Bühnen-LKW. Der Eintritt zur Freiluft-Aufführung ist gratis. Auskünfte: Telefon 0699/111 27 543. Mehr Informationen per E-Mail: info@lastkrafttheater.com.

Bei der aktuellen Produktion besteht die LKT-Truppe aus den Darsteller*innen David Czifer, Max Mayerhofer, Mara Koppitsch, Patrick Kaiblinger und Sarah Victoria Reiter. Die Theaterleute fordern das Publikum auf: „Erleben Sie Komik und Slapstick auf der ungewöhnlichen Bühne!“. Der Bezirk unterstützt die humorige Vorführung. Eine umfassende Präsentation des Projektes ist im Internet zu finden: www.lastkrafttheater.com.

