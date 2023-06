„Wir sind 100“ - Festakt zum 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes auf Schloss Esterhazy

Eine Sondersendung des ORF Burgenland am Sonntag, dem 18. Juni 2023, um 10.30 Uhr in ORF III.

Eisenstadt (OTS) - Das Burgenland ist als jüngstes Burgenland 1921 zu Österreich gekommen. Im Jubiläumsjahr 2021 standen zahlreiche Fest-und Gedenkveranstaltung anlässlich dieses 100-jährigen Jubiläums auf dem Programm. Allerdings musste der offizielle Festakt des Landes Burgenland coronabedingt abgesagt werden.

Am Sonntag, dem 18. Juni 2023, findet nun dieser Festakt auf Schloss Esterhazy in Eisenstadt statt. In einer Sondersendung des ORF Burgenland überträgt ORF III den Festakt live um 10.30 Uhr.

Im historischen Ambiente des Haydnsaals empfängt das Land Burgenland, vertreten durch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die höchsten Vertreter Österreichs, an der Spitze Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer.

In Festreden wird die Geschichte, Bedeutung und Zukunft des Burgenlandes beleuchtet. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet der international erfolgreiche Komponist, Musiker und Dirigent Christian Kolonovits. Er bringt nicht nur Auszüge seines Burgenland-Musicals "Coming Home" zur Aufführung, sondern wird mit Chor und Orchester auch eine Neuinterpretation der burgenländischen Landeshymne als Abschluss des Festaktes leiten.

In einem "Österreich-Bild" aus dem Landesstudio Burgenland am Sonntag, dem 18. Juni 2023 um 18.30 Uhr in ORF 2, zeigt Gestalter Andreas Riedl die Höhepunkte des Festaktes.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at