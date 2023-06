Olischar/Keri: Stadt Wien scheitert offenbar wieder einmal an einem Großprojekt

Fernbusterminal steht angeblich vor dem Aus – Stadt muss aktiv das Gespräch mit den Investoren suchen - Leopoldstadt neuerlich leidtragend

Wien (OTS) - „Einmal mehr scheitert die Stadt Wien an der Umsetzung eines Großprojektes“, so die Planungssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar. So stehe laut Medienberichten die Umsetzung des Fernbusterminals vor dem Aus, da die Investoren das Projekt nicht stemmen können. Grund seien die Teuerung und die gestiegenen Baukosten.

Die Leopoldstadt wieder im Fokus der verfehlten Planungspolitik

Wieder einmal stehe die Leopoldstadt im Fokus der verfehlten Planungs- und Verkehrspolitik in Wien. „Sei es rund um die Planungen Am Tabor, die Umgestaltung der Praterstraße oder die Linienführung der Straßenbahnen 18 und 12. Stets werden die Bürgerinnen und Bürger des zweiten Bezirks durch diese offenkundige Inkompetenz beeinträchtigt“, so die Leopoldstädter Bezirksparteiobfrau Gemeinderätin Sabine Keri.

Stadtregierung muss aktiv werden

Bereits bei ähnlich gelagerten Großprojekten sei vor allem die mangelnde Einhaltung von Zeit- und Kostenplänen an der Tagesordnung gestanden, bedingt durch das Organisations- und Managementversagen der Stadt.



„Die Stadtregierung darf jetzt nicht die Hände in den Schoß legen, sondern muss nun aktiv und verstärkt das Gespräch mit den Investoren suchen. Damit die angebliche sechsmonatige Nachdenkpause letztendlich nicht zu einem endgültigen Stopp dieses Projektes führt. In diesem Zuge muss transparent offengelegt werden, was die nächsten Schritte und Maßnahmen sind“, so Olischar abschließend.

