SPÖ-Schmid: Die Regenbogenparade ist ein wichtiges Symbol für die Rechte von LGBTIQ-Menschen

Wien (OTS/SK) - „Gerade in Zeiten, in denen die türkis-grüne Bundesregierung in Sachen Diskriminierungsschutz keinen Schritt weiter geht, ist es besonders wichtig, auf die Rechte von LGBTIQ-Menschen aufmerksam zu machen. Die Regenbogenparade ist ein wichtiges Symbol der Solidarität, des Zusammenhalts und des Respekts. Ich wünsche allen Teilnehmer*innen eine erfolgreiche, bunte, fröhliche und friedliche Veranstaltung“, betont der Vorsitzende der SPÖ-Bundesbildungsorganisation, LAbg. Gerhard Schmid heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die Sozialdemokratie stehe für eine solidarische und vielfältige Gesellschaft, in der alle Menschen selbstbestimmt und sicher leben können – unabhängig von der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Es sei beschämend, dass es die türkis-grüne Bundesregierung nach wie vor nicht für notwendig erachte, Gesetze gegen Diskriminierung von LGBTIQ-Menschen umzusetzen. ****

SPÖ-Bundesbildungsgeschäftsführer Wolfgang Markytan weist darauf hin, dass Anti-Diskriminierung und Empowerment wichtige Bestandteile der sozialdemokratischen Bildungsarbeit seien, denn: „Gleichberechtigung und Selbstbestimmung sind selbstverständliche Grundpfeiler der Sozialdemokratie. Ich freue mich auf ein lebendiges, starkes Zeichen der Community und aller Unterstützer*innen. Für ein sicheres und stolzes Leben für alle Menschen in Österreich.“ (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/