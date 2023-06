Real Estate Brand Award 2023: TPA ist „Strongest Brand“

Wien/Berlin (OTS) - Das European Real Estate Brand Institute zeichnete am 14. Juni 2023 die attraktivsten internationalen Marken der Immobilienwirtschaft aus. Die TPA Group setzte sich heuer in den Kategorien „Strongest Brand 2023“ und „Strongest Brand of the Decade“ durch und gewann so zum wiederholten Mal den begehrten Branchen-Preis.

Ingrid Winkelbauer, TPA Partnerin und Mitglied des Management Teams, zum Sieg „ Es erfüllt uns mit großer Freude, dass wir erneut mit den Real Estate Brand Awards geehrt wurden. Immobilien gehören zu unserer Unternehmens-DNA und zählen zu unseren herausragenden Fachgebieten. Ich bin besonders stolz darauf, dass TPA erneut als führende Marke im Immobilienbereich ausgezeichnet wurde. “

Die Verleihung des begehrten Marken-Diamanten fand im Hotel de Rome in Berlin statt. Durch den Abend führte Harald Steiner, CEO des European Real Estate Institutes. Die Vergabe des European Real Estate Brand Award fand im Rahmen der jährlichen Markenwertstudie des European Real Estate Brand Institute (EUREB) statt.

Der Real Estate Brand Award

Die Basis der Erhebung liefert die Real Estate Brand Value Study – die größte empirische Markenstudie der Immobilienwirtschaft auf Grundlage des wissenschaftlich anerkannten Brand Potential Model des European Real Estate Brand Institute. Die Fachmeinung von mehr als 120.000 Expertinnen und Experten der Immobilienbranche zu über 1.700 Marken aus 45 europäischen Märkten dient dem im Berlin ansässigen European Real Brand Institute als Grundlage für Europas wichtigste und 2023 zum 15. Mal in Folge durchgeführte Real Estate Brand Value Study.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. 750 Mitarbeiter:innen in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.850 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

