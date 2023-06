THE UNIQUE: Dachgleiche bei exklusivem 3SI-Villenprojekt

Bauarbeiten am Hackenbergweg 43 (1190 Wien) in der Zielgeraden

Wien (OTS) - Im Frühling 2022 haben die Bauarbeiten begonnen, in wenigen Monaten sollen die ersten Eigentümer einziehen: Das Döblinger Villenprojekt der 3SI Immogroup nimmt nach über einem Jahr Bautätigkeit immer sichtbarer seine exklusive Gestalt an. Nun lud Bauherr Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, zur Gleichenfeier auf den Hackenberg im 19. Bezirk.

16 Villen in Top-Lage Wiens, rund 2.100 m2 Wohnnutzfläche, 16 Pools, hochwertigste Innenausstattung, eine spektakuläre Aussicht über die Weinberge, Wien oder die charmante Umgebung: THE UNIQUE wird als eines der einzigartigsten Neubau-Projekte in die Firmengeschichte des Wiener Bauträgers und Immobilienentwicklers 3SI Immogroup eingehen. 4 Villen befinden sich dieser Tage bereits in der Fertigstellungsphase, komplett abgeschlossen soll das Projekt mit Ende des Jahres sein.

Für Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, sind Feierlichkeiten zur Erreichung der Dachgleiche auch im Falle einer 16 Objekte umfassenden Villensiedlung eine Notwendigkeit. „Alle Projektinvolvierten und Bauarbeiter haben hier am Hackenberg in den vergangenen 15 Monaten Großartiges geleistet. Ihnen meinen Dank auszusprechen, den Arbeitern das Gleichengeld zu überreichen und im Anschluss ein wenig zu feiern, ist mir persönlich ausgesprochen wichtig“ , so Schmidt.

Rund 30 Unternehmen waren an der Projektumsetzung beteiligt, darunter Neumayer Projektmanagement als Bauherrenvertretung und verantwortlich für Projektmanagement, ÖBA und BauKG. Geschäftsführer Markus Neumayer: „Es erfüllt uns mit Stolz und Freude bei diesem einzigartigen Döblinger Villenprojekt Bauherrnvertreter für die 3SI Immogroup zu sein. The Unique setzt einen neuen Maßstab an exklusivem Wohnraum in ganz spezieller Lage und wird höchsten Ansprüchen gerecht. In unserer Rolle arbeiten wir tagtäglich mit allen Projektbeteiligten eng zusammen. Dadurch und aufgrund der Expertise jedes Einzelnen gelingt es, dieses Projekt partnerschaftlich voranzutreiben und somit einen Einklang aus Qualität, Luxus und modernster Ausstattung zu schaffen, und zwar termingetreu.“

Als „Bester Luxus-Immobilien Entwickler in Österreich“ wurde die 3SI Immogroup mit dem „Luxury Lifestyle Award“ für THE UNIQUE bereits im Sommer 2022 international ausgezeichnet. „Hier am Hackenberg machen wir unseren Anspruch, exklusiven und besonderen Wohnraum im gehobenen Immobiliensegment zu schaffen, absolut sichtbar“ , so Bauherr Schmidt stolz.

www.3si.at

www.the-unique.at

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 120 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at