Bui Power Authority verbessert das betriebliche Einsatzgebiet mit der Huawei-eLTE-Lösung

Accra, Ghana (ots/PRNewswire) - Die Internationale Organisation für erneuerbare Energien schätzt, dass Afrikas Kapazität für erneuerbare Energien bis 2030 310 GW erreichen und den Kontinent auf die oberste Stufe der Erzeugung umweltfreundlicher Energien katapultieren könnte. Das Wasserkraft-Solarenergie-Hybridkraftwerk der Bui Power Authority (BPA) in Ghana ist in Sub-Sahara Afrika führend und bietet wichtige Kommunikations- und Betriebsmanagementdienste über das eLTE-Breitbandnetzwerk von Huawei.

Ghanas Energieminister Dr. Matthew Opoku Prempeh unterstrich die Bedeutung von IKT-Systemen für ein intelligentes Energiemanagement, das für eine effiziente Stromerzeugung, den Betrieb von Kraftwerken und die Stromverteilung entscheidend ist. Sie ermöglichen es, erneuerbare Energien in das Netz zu integrieren, um den zuverlässigen und stabilen Zugang und die Versorgung zu gewährleisten, die notwendig sind, um das Ziel des Landes zu erreichen, bis 2025 einen universellen Zugang zur Elektrizität zu schaffen.

Dr.Prempeh gab diese Erklärung ab, als die Bui Power Authority ein von Huawei gebautes privates Breitbandnetz in ihrem Kraftwerk in Bui in Betrieb nahm.

„Da Ghana auf dem Weg ist, bis 2025 den allgemeinen Zugang zu Elektrizität zu erreichen, ist es wichtig, dass wir die transformative Kraft der IKT nutzen, um den Betrieb von Kraftwerken zu optimieren, die Effizienz der Nutzung erneuerbarer Energien zu steigern und eine stabile und kostengünstige Stromversorgung für viele weitere Haushalte im ganzen Land zu gewährleisten," so der Minister.

Bui Authority und Huawei haben am Kraftwerk Bui in Ghana ein privates eLTE-Breitband-Netzwerk aufgebaut, das die beträchtlichen Betonbarrieren und Infrastrukturen durchdringt. Dies ist das erste Mal, dass Huawei eine eLTE-basierte Lösung in der hydroelektrischen Industrie einsetzt. Das Netzwerk, das Sprach-, Video- und Datendienste umfasst, ermöglicht eine sofortige Kommunikation zwischen dem Kontrollraum und dem Wartungspersonal, das sich im Werk bewegt. Es deckt ohne aufwändige Verkabelung und Installation sowohl Innen- als auch Außenarbeitsbereiche ab, einschließlich der Straßen innerhalb des Staudamms, der Generatorräume und der Wohnbereiche der Mitarbeiter in der Umgebung von Bui.

Weitere digitale Anwendungen werden folgen

Mit Funktionen wie „Push-to-talk" und Gruppenanrufen, sowohl per Sprache als auch per Video, macht das private Netzwerk die routinemäßige Wartung und Handhabung von Notfällen im Kraftwerk einfacher und effizienter.

„Jetzt können Mitarbeiter per Videoanruf kommunizieren, um Wartungsprobleme in Rekordzeit zu beheben," erläuterte ein Ingenieur von Huawei. „Der Aufbau moderner Netzwerke schafft ebenfalls Kapazitäten für Wachstum und ermöglicht eine intelligente digitale Transformation des Standorts in der Zukunft."

Wasserkraft-Solarenergie-Hybrid-System

Saubere Energie gewinnt im nationalen Energiemix Ghanas zunehmend an Bedeutung, denn Ghanas nationaler Energieplan zielt darauf ab, bis 2030 einen Anteil von 10 % an erneuerbaren Energien zu erreichen. Die Rolle des Kraftwerks Bui als wichtiger Anbieter von Strom aus Wasserkraft im Land wurde weiter gestärkt und durch eine neue Anlage zur Erzeugung von Solarstrom ergänzt.

Im Oktober 2019 begann der Bau der ersten Phase des 250 MW-Projekts mit der Entwicklung einer Solar-PV-Anlage. Darüber hinaus hat die Bui Power Authority (BPA) ein schwimmendes Solarkraftwerk mit einer Leistung von 5 MW in Betrieb genommen, das erste in der Subsahara-Region, das über den Bui Switchyard Strom an das National Interconnected Transmission System (NITS) liefert.

Strom für die Entwicklung im Norden Ghanas

Das Kraftwerk Bui erzeugt 404 MW Strom aus Wasserkraft. Weitere 50 MW Strom werden von den Solaranlagen vor Ort erzeugt, so dass die gesamte Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien etwa 6-7 % der gesamten Stromerzeugung des Landes ausmacht. Es wird erwartet, dass dadurch die Treibhausgasemissionen um mehr als 47.000 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

Das Land möchte den durch das Kraftwerk Bui geschaffenen Stausee nutzen, um den Fischfang im Stausee und die Bewässerung von über 30.000 Hektar Land für den Anbau von Mais, Cashewnüssen und Zuckerrohr zu fördern.

Die BPA arbeitet mit strategischen Privatinvestoren zusammen, um eine lokale Cashew-Verarbeitungsanlage und eine Zuckermühle in der Umgebung von Bui zu betreiben. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Landwirtschaft in Ghana zu entwickeln, die Beschäftigung zu fördern und so die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern.

