Google Maps Immersive View startet mit mehreren Sehenswürdigkeiten in Wien

Wien (OTS) - Die Reisesaison steht vor der Tür und damit die Planung der Ferienaktivitäten. Wer sich virtuell einen ersten Eindruck von Sehenswürdigkeiten vor Ort verschaffen will, kann dies seit Neuestem mit Immersive View – der KI-gestützten Google Maps-Funktion – in ausgewählten Städten tun. Online Tickets kaufen, Stoßzeiten vermeiden oder das aktuelle Wetter überprüfen wird von nun an zum Kinderspiel.



Neue Städte, neue Sehenswürdigkeiten

Erst kürzlich hat Google im Zuge der Umgestaltung von Google Maps – der Weiterentwicklung der 2D-Karten zu einer multidimensionalen Ansicht, die Nutzer:innen zusätzlich Infos zum Wetter oder der Auslastung eines Ortes gibt – die Funktion Immersive View auf mobilen Endgeräten eingeführt (mehr dazu im Blogpost).



Bisher war Immersive View für die Städte Los Angeles, New York, San Francisco, London und Tokio verfügbar. Noch in diesem Monat wird Immersive View in den Städten Amsterdam, Dublin, Florenz und Venedig eingeführt. Außerdem wurde die immersive Ansicht auf 500 weitere bekannte Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt ausgeweitet.



Immersive View in Wien

Die Funktion ist ab sofort auch in Wien verfügbar. Wer einen Städtetrip in die Hauptstadt Österreichs plant, kann die Funktionen von Immersive View für folgende Sehenswürdigkeiten der Stadt nutzen:

Schloss Schönbrunn

Wiener Hofburg

Stephansplatz

Belvedere

Wiener Staatsoper

Kunsthistorisches Museum Wien

Albertina

Wiener Rathaus

Karlskirche



