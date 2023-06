PHARMIG gratuliert neuer Präsidentin des FOPI

Für das FOPI und die PHARMIG ist es gleichermaßen wichtig, dass die Patientinnen und Patienten in Österreich raschen Zugang zu Medikamenten haben. Ebenso setzen wir uns für Rahmenbedingungen ein, die ein Mehr an Forschung, ein Mehr an Produktion und letzten Endes auch ein Mehr an Arzneimittelsicherheit und -verfügbarkeit ermöglichen. Das lässt sich umso besser erreichen, je mehr Kräfte an diesen Zielen wirken. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit dem FOPI.

Mag. Ingo Raimon, Präsident der PHARMIG

