Kleine Betriebe sind das Rückgrat der Wiener Wirtschaft

Wien (OTS) - R9 und W24 luden am 13. Juni erneut zum „Wirtschaftsreport Wien Spezial“ ins K47. W24-Moderator Gerhard Koller diskutierte mit Gastgeber Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke, Wirtschaftskammer Präsident Walter Ruck und „Wäscheflott“ Geschäftsführerin Beatrix Weissel zum Thema „Kleine Betriebe sind das Rückgrat der Wirtschaft“.

Diskutiert wurden Fragen rund um den Wiener Arbeitsmarkt. Wie ist die aktuelle Situation am Wirtschaftsstandort Wien? Wie dynamisch und erfolgreich läuft die Wiener Wirtschaft? Welchen Anteil haben EPUs, KMUs – und welche Rolle spielen die großen Konzerne? Diese und weitere spannende Fragen wurden am Podium besprochen.

Auf die Frage welche Wirtschaftsbereiche momentan in Wien besonders florieren, entgegnete Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke: „Einerseits der klassische Handel, aber auch der Tourismus nimmt Aufschwung. Wir haben eine unglaublich hohe Forschungsquote in der Stadt, aber auch der Life Science- und Pharmabereich boomt derzeit. Andererseits haben wir neue Stadtviertel die Gewerbeflächen anbieten. Es ist zum Glück ein buntes Treiben, dass sich in der Wiener Wirtschaft abspielt. Hier sieht man wiederholt, dass wir als Wirtschaftsstandort punkten können“.

Beatrix Weissel Geschäftsführerin vom Einzelhandel-Textilunternehmen „Wäscheflott“, führt den Familienbetrieb in dritter Generation: „Das Feedback das ich von meinen Kund*innen bekomme ist, dass Wien eine große Vielfalt an Geschäften bietet. Es sind die kleinen Betriebe, die Wien so vielfältig machen.“

„Das wichtigste gegenüber Arbeitnehmer*innen sind Wertschätzung und Respekt. Das lässt sich in kleineren Strukturen einfacher umsetzen als in großen Strukturen. Wir haben eine hohe Quote an Lehrlingen, die bei uns bleiben wollen“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Der „Wirtschaftsreport Wien Spezial“ wird am 17. Juni um 20:00 Uhr auf W24 und w24.at sowie am 16. Juni um 09:00 Uhr auf R9 HD ausgestrahlt.



Unter den Gästen waren u.a.: Oliver Stribl (Wien Holding), Peter Aigner (Aigner PR), Rudi Klausnitzer, Manuela Lindlbauer (Lindlpower Personalmanagement), Simone Ratasich (IP Austria), Kurt Mann (Mann Bäckerei), Gregor Schütze (Schütze Public Relations), Ralph Vallon (Vallon Relations & Coaching), Ernst Minar (John Harris) u.v.m.



Wirtschaftsreport Wien Spezial

In der Sendung „Wirtschaftsreport Wien Spezial“ werden Podiumsdiskussionen zu Wien- und wirtschaftsrelevanten Themen ausgestrahlt. Gerhard Koller moderiert die Diskussionen, bei denen Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke mit zwei bis drei Expertinnen oder Experten jeweils über ein Thema spricht. „Wirtschaftsreport Wien Spezial“ wird seit Herbst 2019 einmal im Quartal zu jeweils einem anderen Thema ausgestrahlt.



Über R9 – Regionales Fernsehen Österreich

Der überregionale Fernseh- und Contentvermarkter R9 fasst die wichtigsten Regionalfernsehsender aus allen neun österreichischen Bundesländern unter einem Dach zusammen. Empfangsdaten: Satellit (ASTRA) 19,2° Ost Transponder 1.005 Frequenz 11273 MHz. Die Regionalsender Österreichs W24, Schau TV, LT1, Kanal3, KT1, Tirol TV, Ländle TV, N1 TV und RTS Regionalfernsehen Salzburg erreichen im R9-Verbund über 2,96 Millionen ÖsterreicherInnen im Monat!



Über W24 – Ich bin dabei

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at



Rückfragen & Kontakt:

W24 - Ich bin dabei!

Mag. Daria Auspitz

+43 1 367 83 70-440

daria.auspitz @ w24.at

www.w24.at