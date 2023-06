Plakolm & Kircher ad Brenner-Blockade: Das Maß ist voll

Staatssekretärin und Vize-Landtagspräsidentin kritisieren Letzte Generation

Innsbruck (OTS) - Aktivisten der Letzten Generation blockierten heute die Brennerautobahn. Die Junge ÖVP kritisiert dieses Vorgehen scharf und pocht auf Konsequenzen.



"Eine Autobahn zu blockieren, ist selbst für die Letzte Generation ein neues Maß an Unverantwortlichkeit. Der Klebe-Aktivismus gleitet immer weiter von sinnvollem Diskurs ab. Wer dermaßen achtlos andere gefährdet, muss mit härteren Strafen rechnen", so Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm.



"In Deutschland schaffen es alle Parteien und auch Organisationen wie 'Fridays for Future', sich von den Methoden der Letzten Generation zu distanzieren. Das erwarte ich mir in Österreich auch. Für Relativierung ist bei solch gefährdendem Verhalten kein Platz", so Plakolm.



"Spätestens jetzt sollten auch die wenigen Verteidiger der Letzten Generation klare Worte finden. Als Junge ÖVP wollen wir sinnvolle Maßnahmen für den Klima- und Umweltschutz vorantreiben, solche Aktionen sind nicht förderlich. Unter www.anpacken.jetzt zeigt die Junge ÖVP bessere Wege auf!", so Kircher.



Unter dem Motto "Anpacken statt anpicken" sammelt die Junge ÖVP aktuell österreichweit Unterstützerinnen und Unterstützer für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen von konsequenten Klimazöllen für Drittstaaten, über Optimierung des öffentlichen Verkehrs bis zu härteren Strafen für jene, die mit ihrem Aktivismus dem Klimaschutz schaden.



