„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ zu „Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll – Missbrauch in der Kulturszene“

Am 16. Juni um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Fall Rammstein erschüttert die Kulturszene. Der Lead-Sänger der deutschen Band soll junge Frauen während der Konzerttourneen systematisch zum Sex gezwungen haben, die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt.

Begünstigen hierarchische Strukturen im Kulturbereich und Mythen wie der des klassischen Rockstars und seiner Groupies Machtmissbrauch? Ist das Motto „Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll“ noch zeitgemäß?

Darüber diskutieren am Freitag, dem 16. Juni 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki im konstruktiven Streitgespräch „3 Am Runden Tisch“ Komponist, Dirigent und Austropop-Legende Christian Kolonovits, der sich als Insider der Musikszene wenig überrascht zeigt, und Drehbuchautorin und Regisseurin Eva Spreitzhofer, die als Feministin mehr Solidarität einfordert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at