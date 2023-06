ORF ist Gastgeber der heurigen „Technical Assembly“ der EBU

Wien (OTS) - Am Mediencampus Wien des ORF findet am 15. und 16. Juni die „Technical Assembly“ der Europäischen Rundfunkunion (EBU) statt. 120 Delegierte aus 40 Ländern präsentieren im Rahmen der jährlichen hochrangigen Tagung die neuesten technischen Projekte und strategischen Konzepte der europäischen öffentlich-rechtlichen Sender. Im Rahmen der Technical Assembly widmet sich Florian Tursky (Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation) u. a. dem Stand der Entwicklungen bei 5G Broadcast, Harald Kräuter (ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung) stellt die digitale Transformation im ORF vor und Technologie-Experte Albert Meige erläutert die mögliche zukünftige Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Medienproduktion. In diesem Jahr wird auch das Arbeitsprogramm und die strategische Ausrichtung der technischen Aktivitäten der EBU für die kommenden zwei Jahre verabschiedet, das in den letzten Wochen vom Technischen Komitee der EBU erarbeitet wurde.

Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung:

„Gastgeber für die Technical Assembly der EBU zu sein, ist für den ORF eine große Ehre. Auf unserem Weg zur multimedialen Public Service Plattform ist dieser Rahmen ideal, um sich mit unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen über die neuesten Technologien in der Medienproduktion auszutauschen und die Digital-Strategien und -Projekte anderer öffentlich-rechtlicher Medienunternehmen kennenzulernen.“

„Es ist immer erfreulich, wenn eine neue Technologie federführend in Österreich entwickelt wird. 5G Broadcast ist ein innovatives Produkt und wertet den Standort auf. Danke dem Organisationsteam von ORF und ORS für die interessante Veranstaltung und den Austausch“, so Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation.

Die EBU ist mit 112 Mitgliedern aus 56 Ländern sowie 30 Assoziierten Mitgliedern, die zusammen über eine Milliarde Menschen erreichen, die weltweit größte Allianz von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Innerhalb der EBU mit Hauptsitz in Genf beschäftigt sich das „Technology & Innovation“-Department mit technischer Koordination, Strategie und Innovationen. Das „Technical Committee“ besteht aus 13 gewählten Mitgliedern, der ORF hat einen Sitz in diesem Komitee.

