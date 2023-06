Grosser Erfolg: Wien begeistert mit Einladung zum 1. Fast Track Cities Workshop für Mittel- und Osteuropa - 19 Länder sagen zu!

ONE LIFE veranstaltet erfolgreichen Workshop mit Fast Track Cities und der Aids Hilfe Wien mit herausragender Unterstützung der Stadt Wien.

Wien (OTS) - Heute fand ein bedeutender Workshop im Mercury Wien Westbahnhof statt, bei dem ONE LIFE in Zusammenarbeit mit Fast Track Cities und der Aids Hilfe Wien Delegierte und Referenten aus 19 Ländern und 35 Städten in Mittel- und Osteuropa zusammenbrachte. Das Hauptaugenmerk lag auf den Auswirkungen des Ukrainekrieges auf das Gesundheitssystem, insbesondere im Hinblick auf HIV, HCV, TB und andere sexuell übertragbare Infektionen (STIs). Ziel des Workshops war es, über diese Herausforderungen zu diskutieren und gemeinsam neue Projekte ins Leben zu rufen.

Die Veranstaltung fand im Mercury Wien Westbahnhof statt, einer erstklassigen Location der Accor Hotel Group. Wir möchten uns herzlich bei der Accor Hotel Group für ihre Gastfreundschaft bedanken, die einen reibungslosen Ablauf und einen angenehmen Rahmen für den Workshop ermöglichte.

Die Unterstützung und Förderung der Stadt Wien spielte eine herausragende Rolle bei der Realisierung dieses Workshops. Ohne ihr Engagement wäre die Konferenz nicht möglich gewesen. Die Stadt Wien hat eine führende Position bei der Förderung von Gesundheitsinitiativen und der Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit HIV, HCV, TB und STIs eingenommen. Durch ihre Unterstützung konnte der Workshop ein großer Erfolg werden und zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit beitragen.

Zusätzlich wurde den Ländern in Zentral- und Osteuropa die Initiative #positivarbeiten von IBM und SAP vorgestellt. Diese Initiative hat bereits in Westeuropa und den USA große Beliebtheit erlangt und zahlreiche Unternehmen haben sich ihr angeschlossen und sich verpflichtet, positive Arbeitsumgebungen für Menschen mit HIV zu schaffen. Die Initiative zielt darauf ab, Stigmatisierung und Diskriminierung am Arbeitsplatz zu bekämpfen und Menschen mit HIV die volle Teilhabe am Berufsleben zu ermöglichen. Die Vorstellung der Initiative stieß auf großes Interesse und soll auch in den betroffenen Ländern zur Sensibilisierung und Umsetzung positiver Arbeitsbedingungen beitragen.

Darüber hinaus möchten wir unseren Dank an unsere Sponsoren GILEAD Sciences und MAC Aidsfund aussprechen. Dank ihrer großzügigen Unterstützung konnte der Workshop auf höchstem Niveau organisiert werden. GILEAD Sciences ist ein weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Bekämpfung von HIV, HCV und anderen schweren Krankheiten verschrieben hat. MAC Aidsfund ist eine renommierte Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS einsetzt. Ihre finanzielle Unterstützung hat dazu beigetragen, dass der Workshop erfolgreich durchgeführt werden konnte.

Der Workshop bot den Teilnehmern eine Plattform zum Austausch von Kenntnissen, Erfahrungen und bewährten Praktiken im Umgang mit den Folgen des Ukrainekrieges auf das Gesundheitssystem. Angesehene Experten aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens und der HIV-Prävention präsentierten ihre Erkenntnisse und analysierten die Herausforderungen, vor denen die betroffenen Länder stehen.

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die langfristigen Auswirkungen des Krieges auf die Verfügbarkeit von Gesundheitsdiensten und die Versorgung von Menschen mit HIV, HCV, TB und STIs. Die Teilnehmer erarbeiteten gemeinsam Lösungsansätze, um die bestehenden Lücken zu schließen und den betroffenen Gemeinschaften eine umfassende und angemessene Gesundheitsversorgung zu bieten.

Neben den Diskussionen über die Auswirkungen des Ukrainekrieges wurden auch neue Projekte und Initiativen vorgestellt, die darauf abzielen, die Situation zu verbessern und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Städten und Ländern zu stärken. Diese Projekte werden darauf abzielen, die Prävention, Diagnose, Behandlung und Unterstützung im Zusammenhang mit HIV, HCV, TB und STIs zu verbessern.

"Wir sind stolz darauf, diesen Workshop in Zusammenarbeit mit Fast Track Cities und der Aids Hilfe Wien durchgeführt zu haben", sagte Zvonimir Paser, Sprecher von ONE LIFE. "Der Austausch von Wissen und Erfahrungen ist von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf das Gesundheitssystem zu verstehen und innovative Lösungen zu entwickeln. Gemeinsam können wir die Gesundheitsversorgung in den betroffenen Regionen stärken und die Lebensqualität der Menschen verbessern."

Der Workshop war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer umfassenden und effektiven Reaktion auf die Gesundheitsauswirkungen des Ukrainekrieges. Die Teilnehmer verließen die Veranstaltung mit neuen Erkenntnissen, wertvollen Kontakten und konkreten Plänen für die Umsetzung von Projekten, die einen positiven Einfluss auf die betroffenen Gemeinschaften haben werden.

Informationen zu ONE LIFE unter: www.onelifevienna.org





Rückfragen & Kontakt:

ONE LIFE

Zvonimir Paser

Co-Founde4 & Spokesperson

Promenadegasse 55

1170 Wien

Austria

Cell: +43-664-99651216

mail: z.paser @ onelifevienna.org