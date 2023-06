„Live von der Wiener Ringstraße: Regenbogenparade 23 – Pride and Party. Live dabei.“ am 17. Juni ab 13.30 Uhr in ORF 1

Außerdem: FM4 ist „Your Pride Radio“, Hitradio Ö3 verlost Regenbogen-Zebrastreifen u. v. m.

Wien (OTS) - Party, Musik, Show und Spaß! Am Samstag, dem 17. Juni 2023, findet die diesjährige Regenbogenparade auf der Wiener Ringstraße mit 250.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern statt – und das Fernsehpublikum von ORF 1 ist erstmals live dabei. Fanny Stapf und Jürgen Pettinger moderieren das Geschehen ab 13.30 Uhr, Oliver Polzer und Dragqueen Grazia Patricia kommentieren aus einem mobilen Studio vor Ort „Live von der Wiener Ringstraße:

Regenbogenparade 23 – Pride and Party. Live dabei.“. Sie begrüßen zahlreiche Gäste, wie Conchita Wurst, Virginia Ernst, Günter Tolar, Michi Skopek, Herbert Stanonik und viele mehr. FM4 wird im Juni „Your Pride Radio“ – mit Kurzporträts, Musikpodcasts, Diskussionen sowie Spezial-Ausgaben – und ist bei der Regenbogenparade selbst mit dem farbenfrohen FM4-Wagen mit der Nummer 81 dabei. Hitradio Ö3 setzt ein buntes Statement für Toleranz und Akzeptanz und verlost heuer bereits zum zweiten Mal Regenbogen-Zebrastreifen an Gewinnerorte in ganz Österreich.

„Live von der Wiener Ringstraße: Regenbogenparade 23 – Pride and Party. Live dabei.“ in ORF 1

Akzeptanz, Respekt und gleiche Rechte für die LGBTIQ+ Community – das ist die Botschaft der legendären Regenbogenparade, die jährlich auf der Wiener Ringstraße stattfindet. Fanny Stapf und Jürgen Pettinger sind mitten im Geschehen und melden sich live von der Pride-Parade mit spannenden Talks und Hintergründen. Oliver Polzer kommentiert gemeinsam mit Dragqueen Grazia Patricia aus einem mobilen Studio vor Ort den aufsehenerregenden Bilderreigen von spektakulären Wagenformationen, deren schillernde Besatzungen und die mitziehenden Partypeople aus aller Welt. Und sie begrüßen zahlreiche prominente Gäste und Interviewpartner/innen, unter anderem die Musikerinnen Conchita Wurst und Virginia Ernst, Schauspieler Günter Tolar, Dragqueen Candy Licious, Profi-Tänzer Herbert Stanonik, Influencer und Comedian Michi Skopek, die Historiker Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher, die schwedische Botschafterin Annika Markovic, US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy, ZIB-Social-Media-Journalist Idan Hanin, Ö3-Reporter Max Bauer, Clara Gallistl von „Fußballfans gegen Homophobie Österreich“, Obfrau der HOSI Wien Ann-Sophie Otte, Security-Einsatzleiterin Lena Grolig, Organisatorin der Vienna Pride Katharina Kacerovsky-Strobl und viele mehr. FM4 liefert den Soundtrack zum Pride-Parade-Nachmittag in ORF 1.

Aktuelle Berichterstattung im ORF

Am Freitag, dem 16. Juni, ist das ORF-Moderatoren-Duo Jürgen Pettinger und Fanny Stapf zu Gast im „Guten Morgen Österreich“-Studio bei Patrick Budgen (6.30 Uhr, ORF 2). Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT werden im Rahmen ihrer aktuellen Berichterstattung ausführlich über die diesjährige Regenbogenparade informieren, die ORF-TVthek bringt die TV-Übertragung als Live-Stream und als Video-on-Demand.

Am Samstag, dem 17. Juni, dem Tag der „Pride Parade“, scheint „Homer auf Irrwegen“, wenn er in einer „Die Simpsons“-Episode um 11.15 Uhr in eine Männer-WG einzieht. Um 11.40 Uhr wird Marge in „Die Simpsons – Genderama“ für eine Dragqueen gehalten. Starkoch Jamie Oliver begrüßt in „Jamie & Jimmy’s Food Fight Club” um 12.00 Uhr den Comedian und Moderator Joe Lycett, der in seinen Stand-up-Comedy-Programmen seine Pansexualität immer wieder zum Thema macht.

Der Ö3-Wecker macht’s bunt!

Ein buntes Statement für mehr Toleranz und Akzeptanz: Ö3 sorgt heuer bereits zum zweiten Mal für bunte Regenbogen-Zebrastreifen que(e)r durch ganz Österreich. Rund 580 verschiedene Orte haben sich schon angemeldet, um einen der drei Regenbogen-Zebrastreifen zu sich zu holen, die Ö3 im Pride Month verlost. Das Ö3-Wecker-Team tauscht in den nächsten Wochen das Mikrofon gegen Pinsel und Farbe – und setzt damit ein Zeichen für mehr Toleranz, das nicht nur im Pride Month, sondern das ganze Jahr über bunt leuchtet. Das Ö3-Wecker-Moderationsteam Gabi Hiller und Philipp Hansa kommt direkt in die Gewinnerorte, um persönlich dafür zu sorgen, dass ein Zebrastreifen Farbe erhält. Alle Orte und Gemeinden können sich noch auf der Ö3-Homepage für diese Aktion anmelden.

FM4 – „Your Pride Radio“

Am 17. Juni findet mit der Wiener Regenbogenparade das Highlight des Pride Month statt. Ab 13.00 Uhr geht’s los, unter dem Motto „Together we rise“ setzen sich dieses Jahr mehr als 100 teilnehmende Gruppen vom Rathausplatz in Bewegung – und zwar, wie jedes Jahr, entgegen der Fahrtrichtung, über die gesamte Wiener Ringstraße. Und mittendrin:

der farbenfrohe FM4-Wagen mit der Nummer 81. Darauf zu hören: Die paradenerprobten DJs Dalia Ahmed, Billie Stylish und Piepmaster Piep, die mit ihren queeren Tunes die Menge zum Tanzen und Springen bringen werden – auf und rund um den FM4-Wagen. Parallel dazu präsentiert Natalie Brunner on air von 13.00 bis 17.00 Uhr die Sendung „FM4 – Your Pride Radio“ – mit Live-Reportagen von der Regenbogenparade, Porträts der teilnehmenden Gruppen und viel guter Musik aus dem queeren Pop-Universum.

Quer durchs FM4-Programm sind im Juni die „FM4 Queer Icons“ zu hören – Kurzporträts über Persönlichkeiten, die die LGBTIQ+ Bewegung bis heute prägen, von Marsha P. Johnson bis Mykki Blanco, von Chelsea Manning bis Brittney Griner. Die Episode „Lil Nas X, Kim Petras, Janelle Monáe: Neue Icons zum Pride Month“ des FM4-Musikpodcasts „Wer hören will, muss fühlen“ mit Christoph Sepin und Dalia Ahmed ist abrufbar unter https://sound.ORF.at/. In „FM4 Lieblingslieder“ sprechen im Juni jeweils sonntags ab 16.00 Uhr Artists über ihre queeren, musikalischen Einflüsse. Am Samstag, dem 17. Juni, gibt es ab 21.00 Uhr ein „Dalia’s Late Night Lemonade“-Pride-Special mit einem queeren Mix aus Pop, Hip Hop, R’n’B, Dancehall und Afrobeats und am Mittwoch, dem 21. Juni, ist ab 22.00 Uhr in „House of Pain“ eine Pride-Edition zu hören: Medina Rekic präsentiert „queer music hard & heavy style“.

