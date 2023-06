Julia Guizani neue Präsidentin des Forums der forschenden Pharmaindustrie (FOPI)

Wien (OTS) - Julia Guizani wurde heute, am Donnerstag, dem 15. Juni, in der außerordentlichen Generalversammlung des FOPI zur neuen Präsidentin für die nächsten zwei Jahre gewählt. Sie übernimmt diese Rolle als erste Frau und wird die Zukunft des Gesundheitswesens in Österreich federführend mitgestalten, um den bestmöglichen Zugang zu Innovationen im Sinne der Patient:innen sicherzustellen. Guizani folgt damit Bernhard Ecker, der Mitte April das Amt des Präsidenten aus persönlichen Gründen nach zwei Jahren zurückgelegt hatte.

Julia Guizani wird sich künftig vor allem für klare und vorhersehbare Rahmenbedingungen inklusive Patentschutz, für die Anerkennung des Werts der Industrie und ein gemeinsam entwickeltes Gesundheitssystem der Zukunft einsetzen.

„ Als Präsidentin des FOPI werde ich mich unter anderem für einen klaren und berechenbaren regulatorischen Rahmen für die gesamte innovative Pharmabranche in Österreich stark machen. Denn im Interesse der Patientinnen und Patienten müssen wir auch hierzulande unseren Beitrag leisten, damit Europa weiterhin an der Spitze globaler Innovation steht “, so Guizani. „ Unser österreichisches Gesundheitssystem befindet sich vor dringend nötigen Umbrüchen. Wesentlich dabei ist es, die Patientinnen und Patienten ins Zentrum dieser Transformation zu rücken: Reformen müssen sich an ihren Bedürfnissen orientieren sowie Innovation, klinische Forschung und Digitalisierung gestärkt werden. “

Zudem betont Guizani: „ Es ehrt mich, als erste weibliche Präsidentin des FOPI ein Signal zu setzen und den hohen Anteil von Frauen in der Pharmaindustrie zu repräsentieren. Letztlich arbeite ich jedoch in einem exzellenten Team, mit dem ich gemeinsam die Themen vorantreiben werden. “

Starkes FOPI-Team bis 2025

Gemeinsam mit den Vizepräsident:innen Anthea Cherednichenko und Michael Kreppel-Friedbichler sowie der Generalsekretärin Ines Vancata wird Julia Guizani den Verband bis 2025 führen.

Über Julia Guizani – neue FOPI-Präsidentin

Julia Guizani ist eine erfahrene Pharmamanagerin und hat mit 1. Januar 2023 die Funktion als Geschäftsführerin bei Sanofi in Österreich übernommen. Sie treibt gerne Dinge voran und entwickelt sich und ihr Umfeld weiter. So hat sie während ihres MBAs in Ungarn und China studiert – gleichzeitig war von Anfang der Reiz für die Pharmabranche präsent. Entsprechend hat sie bereits viele Jahre in unterschiedlichen Marketing- und Führungspositionen bei renommierten Pharmakonzernen weltweit gearbeitet und bringt ihr breites Know-how jetzt in Österreich ein.

