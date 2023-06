NEOS zum ‚Aktionstag Bildung‘: Minister Polaschek muss Reformen angehen!

Künsberg Sarre: „Seit Jahrzehnten wird in Österreich strategie- und visionslos am Schulsystem herumgedoktert. NEOS sind bereit, bei ernstgemeinten Reformen zu unterstützen.“

Wien (OTS) - „Wo ist eigentlich Minister Polaschek? Und warum geht nichts weiter im Bildungsbereich? Dieser Stillstand ist nicht länger hinnehmbar“, kritisiert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre anlässlich des heutigen ‚Aktionstag Bildung‘, an dem österreichweit Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen auf die Straße gehen, um gemeinsam ein Zeichen gegen die Missstände im Bildungsbereich zu setzen.

Deren Anliegen könne Künsberg Sarre sehr gut nachvollziehen: „Seit Jahrzehnten wird in Österreich strategie- und visionslos am Schulsystem herumgedoktert – ohne dass sich dadurch etwas für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte oder Direktorinnen und Direktoren zum Besseren verändert.“ Polaschek müsse sich endlich trauen, umfassende Bildungsreformen auch gegen den Willen der Bremser und Blockierer umzusetzen, so Künsberg Sarre: „Als Bildungsminister ist Polaschek für die rund 1,2 Mio. Schülerinnen und Schüler zuständig. Er muss dafür sorgen, dass die Schule endlich ein Ort wird, an dem Schülerinnen und Schüler gerne lernen und Lehrende gerne arbeiten.“ NEOS sind bereit, die Bundesregierung bei ernstgemeinten Reformen zu unterstützen: „Unsere Pläne liegen längst auf dem Tisch. Um das veraltete Bildungssystem endlich zu entstauben, brauchen wir mehr Autonomie und Vertrauen und weniger Bürokratie und Kontrolle von oben“, so Künsberg Sarre.

