Herbert Prohaska, Hans Krankl und Toni Polster geben Tieren in Hörfunkspots eine Stimme

Prominente setzen sich für Tiere aus dem Tierschutzhaus Vösendorf ein

Wien/Vösendorf (OTS) - Hans Krankl als Krokodil Bobby, Herbert Prohaska als Zirkusaffe Bubi und Toni Polster als Pitbull Rocky geben in den neuen Hörfunkspots von Tierschutz Austria den Tieren aus dem Tierschutzhaus Vösendorf ihre Stimme. In den 25-Sekunden-Imagespots lassen die Promis (alle pro bono) so die Schicksalsschläge der tierischen Schützlinge aus Vösendorf zum Leben erwachen. Weil viele die Sprache der Tiere nicht verstehen und sie deshalb ein Sprachrohr brauchen.

„In unseren Hörfunkspots wollen wir den Menschen einen Einblick geben, auf welchen Wegen unsere tierischen Schützlinge ins Tierschutzhaus Vösendorf kommen. Die Kampagne soll Aufmerksamkeit schaffen und den Gedanken "adopt, don't shop" stärken. Großer Dank gilt allen Prominenten, die durch ihre Stimme die Geschichten dieser Tiere in die Welt hinaustragen. Auch das Tonstudio MG-SOUND Vienna ermöglichte uns die Aufnahmen ohne jegliche Kosten,“ erzählt Kommunikationschef Jonas von Einem.

Die produzierten Imagespots, die in der Zusammenarbeit mit der Agentur Campaigning Bureau entstanden, werden derzeit in Wellen über das Jahr hinweg im Radio (Kronehit, 88.6, Energy, Radio Wien...) und in Podcasts (z.B. von Der Standard, Falter und Profil) ausgespielt.

Die Hörfunkspots können zudem auch auf der Website von Tierschutz Austria gefunden werden: Startseite - Tierschutz Austria - Die Stimme der Tiere. Seit 1846. (tierschutz-austria.at)

Behind the scenes Video: https://we.tl/t-YdhNiVFe1Z

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Sophie Reiter

Pressereferentin

+43 699 16604008

sophie.reiter @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at