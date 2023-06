AK Wien: Benya-Park wird klimafitter Erholungspark für Klein und Groß

AK Präsidentin Anderl: Noch mehr Grün und moderne Spielflächen für die Menschen

Wien (OTS) - Pünktlich zum Ferienbeginn wird er fertig sein: Der Anton-Benya-Park wird von der AK Wien neugestaltet zum 30. Juni den Wiener:innen wieder zur Verfügung stehen. „Mehr hitze-resistente Pflanzen, 400 Quadratmeter weniger versiegelte Böden: Wir haben auch mit Blick auf den Klimawandel die Anlage umgestaltet“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Der Park bietet neue Spielflächen für Basketball, Fußball oder Tischtennis, aber auch tolle Spielgeräte für Kinder, ein kleines Amphi-Theater und viele Sitzgelegenheiten bis hin zu Bänken mit Pedalos, damit auch Senior:innen in Bewegung kommen. „Es ist wichtig, dass es für alle zugängliche und schattige Orte mit viel Grün im öffentlichen Raum gibt. Besonders Kindern wird im neugestalteten Anton-Benya-Park mit den neuen Spielflächen und Spielgeräten viel geboten. Darum bin ich sehr glücklich, dass wir den Anton-Benya-Park rechtzeitig vor Ferienbeginn eröffnen können, so dass sich Kinder als auch Erwachsenen im Sommer an ihm erfreuen können,“ so Lea Halbwidl, Bezirksvorsteherin im 4. Bezirk.

Im Juni 1990 hatte die AK den Anton-Benya-Park der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Seither wird der Park bei Familien und Erholungssuchenden im 4. Bezirk sehr geschätzt und gern besucht. Jetzt wurden insgesamt 400 Quadratmeter versiegelte Fläche entsiegelt. Der alte wertvolle Baumbestand wurde erhalten und durch die Pflanzung von hitze-resistenten Bäumen, Stauden und Sträucher auf rund 1.500 Quadratmetern ergänzt.

Auch die Spielflächen wurden auf den neuesten Stand gebracht und durch moderne Geräte ersetzt. „Die AK ist immer dafür eingetreten, dass die Menschen ihr Wien genießen können, auf kostenlosen Treffpunkten und Erholungsflächen in der Stadt. Mit dem neuen, klimafitten Anton-Benya-Park leistet die AK dazu ihren Beitrag“, so Anderl.

