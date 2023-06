Klimaschutzministerin Gewessler eröffnet „Energiewende. Wettlauf mit der Zeit“

Technisches Museum Wien präsentiert neue Ausstellungsreihe zu Zukunftsthemen in Zusammenarbeit mit dem BMK

Wien (OTS) - Die neue Ausstellung „Energiewende. Wettlauf mit der Zeit“ veranschaulicht ab 16. Juni 2023 die komplexen Dynamiken der Energiewende und Klimakrise und gibt einen Überblick über mögliche Strategien und innovative Technologien, die einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern nachhaltig ermöglichen. In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gibt die Ausstellung Einblicke in die vielfältigen und miteinander verflochtenen Herausforderungen – ebenso wie in die vielfältigen und innovativen Lösungsansätze. BesucherInnen können selbst erleben, wie eine erfolgreiche Energiewende und eine klimaneutrale Zukunft aussehen könnten und erhalten fundiertes Orientierungswissen, um selbst aktiv am Klimadiskurs teilzuhaben.

„Die Energiewende ist einer der zentralen Schlüssel im Kampf gegen die Klimakrise“, bekräftigt Bundesministerin Leonore Gewessler. „Das zeigt die Sonderausstellung des Technischen Museums Wien eindrucksvoll mit multimedialen Installationen und mit unterschiedlichen interaktiven Möglich­keiten für BesucherInnen. Die Ausstellung sorgt so für eine greifbare und vor allem erlebbare Energiewende. Sie beleuchtet dabei, was es in Sachen Klimaschutz braucht, welche Entscheidungen getroffen werden müssen und wie eine klimafreundliche Energiezukunft aussehen kann. Genauso wird deutlich, wie dringend der Handlungsbedarf ist. Denn klar ist: Wir brauchen die Energiewende aktuell mehr denn je – für unsere Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und damit wir unsere Klimaziele erreichen. Gerade beim Photovoltaik-Ausbau in Österreich sehen wir: Ja, es geht und das in einem gehörigen Tempo. Diese Dynamik beim Klimaschutz brauchen wir auch auf allen anderen Ebenen – in den Ländern, Gemeinden und natürlich auch im Bund.“

Ausstellung will Publikum ermächtigen, aktiv am Klimadiskurs teilzunehmen

Mit vielfältigen multimedialen Installationen, zahlreichen interaktiven Elementen, innovativen Best-Practice-Beispielen aus Forschung und Industrie sowie Highlight-Objekten aus der Sammlung des Technischen Museums Wien sollen einerseits grundlegende Kenntnisse für die historischen und naturwissenschaftlichen Hintergründe und Zusammenhänge von Klimakrise und Energiewende vermittelt werden. Andererseits will die Ausstellung Verständnis für die Maßnahmen der Energiewende schaffen und Denkanstöße für das eigene Handeln geben. „Die Botschaft der Sonderausstellung ‚Energiewende. Wettlauf mit der Zeit‘ ist klar: Eine klimaneutrale Zukunft ist möglich. Wir müssen nur jetzt handeln“, resümiert Generaldirektor Peter Aufreiter. „Dazu braucht es nicht nur entschiedenes, zielorientiertes Vorgehen von Politik und Wirtschaft ebenso wie innovative Forschung und Entwicklung, sondern ebenfalls eine informierte Bevölkerung, die sinnvolle Maßnahmen zum Klimaschutz mitträgt und weiterhin einfordert“, erklärt der Museumschef die Beweggründe hinter der Ausstellung.

Energieversorgung neu denken

In einer aufschlussreichen Entdeckungsreise wird auf fünf Ebenen gezeigt, warum wir eine Energiewende brauchen, damit unser Planet lebenswert bleibt, an welchen Stellschrauben wir als Weltgemeinschaft und als Individuen drehen können und wie eine klimafreundliche Welt in 30 Jahren aussehen könnte, wenn wir heute die richtigen Weichen stellen. Die Ausstellung gibt Informationen und Denkanstöße zu aktuellen Herausforderungen und drängenden Fragestellungen: Wieso brauchen wir eigentlich immer mehr Energie? Wie kann die Industrie effizient und sparsam produzieren? Wie können wir das eigene Konsumverhalten optimieren? Wie können wir Strom klimaneutral erzeugen – und inwiefern kann Atomkraft eine Lösung für die Energiewende sein? Wie müssen wir Infrastruktur, Netzwerke und Technologien für einen langfristigen Ausstieg aus fossilen Energieträgern gestalten und inwiefern kann uns Wasserstoff dabei unterstützen?

Klimaneutrale Zukunft wird erlebbar gemacht

Ein interaktiver Simulator bietet BesucherInnen außerdem die Möglichkeit, selbst an den „Hebeln der Macht“ zu sitzen: Sie entscheiden sich für einen Maßnahmen-Mix und erfahren mehr über die Auswirkungen – aber auch die Spannungsfelder – für das Klima und die Welt. Schließlich werden als Abschied und Motivationsschub „Gute Nachrichten aus der Zukunft“ präsentiert. Wie schaut die Welt in 30 Jahren aus, wenn wir heute die richtigen Abzweigungen wählen und angemessene Anpassungen vornehmen? Hier skizzieren Forschende die Vision einer Welt, die die Klimakrise als Chance für eine neue, nachhaltige Zukunft genutzt hat.

Vielfältige Vertiefungsmöglichkeiten vor Ort und online

Die neue Sonderausstellung „Energiewende. Wettlauf mit der Zeit“ ist vom 16. Juni 2023 bis 30. Dezember 2024 zu sehen und wird von einem umfassenden und aufschlussreichen Vermittlungs- und Rahmenprogramm begleitet. Um das Thema noch umfassender zu beleuchten, wird die Sonderausstellung um eine digitale Publikation bereichert, die sich während der Laufzeit der Ausstellung stetig erweitert. Im Energiewende-ZINE warten wissenschaftliche Beiträge, spannende Objektstorys ebenso wie exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Ausstellung. Auf dem Youtube-Kanal des Museums werden dazu ebenfalls mitreißende Impulsführungen und anschauliche Video-Reportagen abrufbar sein.

Auftakt zur Ausstellungsreihe zu Zukunftsthemen in Zusammenarbeit mit dem BMK

Die Ausstellung ist der erste Teil der weiterführenden Ausstellungsreihe „weiter_gedacht_“ in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. In insgesamt drei neuen Ausstellungsprojekten werden von 2023 bis 2028 zukunftsorientierte Themenkomplexe tiefgehend beleuchtet und spannend aufbereitet: Nach der Ausstellung über die Energiewende folgen die Themengebiete Kreislaufwirtschaft und Weltraumarchitektur.

Mehr Presseunterlagen und Fotos zur Sonderausstellung „Energiewende. Wettlauf mit der Zeit“: https://www.technischesmuseum.at/presse/energiewende

Fotos von der feierlichen Eröffnung gemeinsam mit BM Leonore Gewessler am 15. Juni 2023 (abrufbar ab 16. Juni 2023):

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/33215

Zur Ausstellungs-Website von „Energiewende. Wettlauf mit der Zeit“: https://www.ots.at/redirect/technischesmuseum17

Zur digitalen Publikation Energiewende-ZINE:

https://www.technischesmuseum.at/tmw-zine/energiewende-zine

Statements zur Ausstellung "Energiewende. Wettlauf mit der Zeit"

Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie



Peter Aufreiter, Generaldirektor und Wissenschaftlicher Geschäftsführer Technisches Museum Wien



