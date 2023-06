PHARMIG gratuliert Philipp von Lattorff zur leitenden Position im Aufsichtsrat von Boehringer Ingelheim

Der mit 1. Juli 2023 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestellte Philipp von Lattorff bleibt weiterhin Vizepräsident der PHARMIG.

Wien (OTS) - Im Namen der PHARMIG Mitgliedsunternehmen und des Verbandsvorstands gratuliert Generalsekretär Alexander Herzog ihrem Vizepräsidenten Philipp von Lattorff zur Berufung an die Spitze des Aufsichtsrates der Boehringer Ingelheim RCV GmbH: „ Philipp von Lattorff hat in seiner Funktion als Generaldirektor einige wichtige Standort-Investitionen, sowohl im Bereich der Forschung als auch im Bereich der Produktion, nach Österreich geholt. Der Pharma- und Industriestandort Österreich hat stehts von seinem Engagement und Weitblick profitiert. Wir wünschen Philipp von Lattorff, der sich auch in seiner neuen Funktion im Unternehmen als Vizepräsident der PHARMIG engagiert, alles Gute für seine künftigen Aufgaben und gratulieren herzlich! “

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Juni 2023), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.







