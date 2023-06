ORF-III-Wochenhighlights: TV-Schwerpunkt zum 40. Donauinselfest

Außerdem: Doku-Premieren wie „Die Hohen Tauern: Vom Salzach-Ursprung zum Großvenediger“ – von 19. bis 25. Juni 2023

Wien (OTS) - Dürre und Hitze: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“

Am 19. Juni zeigt eine neue „ORF III Themenmontag“-Produktion, wie sich Österreich für die kommende Hitze- und Trockenheitswelle rüstet, denn „Die nächste Hitze kommt bestimmt“ (20.15 Uhr). Anschließend folgen die Dokus „Hitze in der Stadt – Was hilft wirklich?“ (21.05 Uhr) und „Jeder Tropfen zählt – Lernen von der Dürre“ (21.55 Uhr). Ab 22.30 Uhr dreht sich eine neue Ausgabe der Diskussionssendung „Der Talk“ um die Frage „Das kostbare Nass: Was, wenn das Wasser knapp wird?“. Reiner Reitsamer diskutiert mit seinen Gästen: Ferdinand Lembacher, Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich, Thomas Ertl (BOKU), Viktoria Auer (Global 2000) und Herbert Bauer, General Manager von Coca Cola.

„ORF III Kulturdienstag“ mit Auftakt für „Erbe Österreich“-Zweiteiler, neue Ausgaben „Land der Bühnen“ in „Kultur Heute“

Seit den Anfängen des habsburgischen Tourismus ist Opatija – das alte Abbazia – ein Sehnsuchtsort geblieben. Römische, byzantinische, venezianische, slawische und natürlich k. u. k.-Geschichte spiegeln sich hier wider. Der Einfluss des Habsburgerreiches findet sich nahezu an jeder Ecke. Im ersten Teil des neuen „Erbe Österreich“-Zweiteilers „K. u. k. Istrien in der Kvarner Bucht“ (20.15 Uhr) begibt sich Karl Hohenlohe am Dienstag, dem 20. Juni, auf die Spuren altösterreichischer Prachtbauten und ihrer ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner. Nach den ersten beiden Filmen des „Erbe Österreich“-Fünfteilers „Die Reisen der Habsburger“ (ab 21.05 Uhr) beschließt eine neue Ausgabe „Was schätzen Sie ..?“ (22.45 Uhr) den „ORF III Kulturdienstag“. Expertinnen und Experten des Dorotheum überprüfen diesmal u. a. ein Aquarell von Friedrich Frank und eine Keramikfigur des Bildhauers Franz Josef Altenburg.

Die „Kultur Heute“-Rubrik „Land der Bühnen“ (19.45 Uhr) präsentiert wieder die Vielfalt der österreichischen Theater. In dieser Woche besucht die Sendung die Theatergruppe Lutzmannsburg im Burgenland (Montag, 19. Juni), das Next Liberty in Graz (Dienstag, 20. Juni) und die Theater im Kürbis Wies (Donnerstag, 22. Juni).

Neues von „MERYN am Montag“ und „treffpunkt medizin“ sowie „Auf eine Melange mit Musalek“ am Mittwoch

„MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) behandelt am 19. Juni das Thema „Sex im Alter“, ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Michaela Bayerle-Eder, Fachärztin für Innere Medizin und Sexualmedizin sowie Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Sexualmedizin und der sexuellen Gesundheit, beantworten die Fragen der Zuseher:innen. Außerdem beleuchtet am Mittwoch, dem 21. Juni, eine neue Ausgabe „treffpunkt medizin“ Gesundheitsmythen rund ums Thema „Krank durch Sex“ (22.30 Uhr). Syphilis, Tripper und andere sexuell übertragbare Krankheiten scheinen kaum mehr als Risiko wahrgenommen zu werden; dabei nimmt die Anzahl der Betroffenen von STD (Sexually Transmitted Diseases) seit einigen Jahren zu. Nach einer weiteren Doku des Medizinformats mit dem Titel „Sex, Lügen und Internet“ (23.20 Uhr) geht es abschließend „Auf eine Melange mit Musalek“ (0.05 Uhr). Darin setzt sich Psychiater Michael Musalek mit der „Kunst des Älterwerdens“ auseinander.

Premieren in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

„Am Schafberg“ im Salzkammergut gehen die Uhren langsamer. Auf über 1.700 Meter Höhe zeigt sich ein Naturparadies, wie es sonst kaum wo zu finden ist. Die „Heimat Österreich“-Neuproduktion besucht am Mittwoch um 20.15 Uhr traditionelle Bergbauern, die ihre Felder noch so bewirtschaften wie früher und zeigt den Zusammenhalt, der hier gelebt wird. Anschließend geht es in einer neuen Folge „Landleben“ zuerst „Rund um den Längsee“ (21.05 Uhr), einen der zahlreichen naturbelassenen Badeseen mitten in Kärnten. Ein weiterer Film der Sendeleiste führt „Durch die Seetaler Alpen“ (21.55 Uhr) in der Steiermark. Am Donnerstag, dem 22. Juni, geht es dann in einer neuen „Land der Berge“- Produktion um „Die Hohen Tauern: Vom Salzach-Ursprung zum Großvenediger“: Das Porträt der Region im Oberpinzgau rückt schneebedeckte Dreitausender, mächtige Gletscher, reißende Achen und tosende Klammen in den Mittelpunkt.

„Runde der ChefredakteurInnen“ und „Donnerstag Nacht“

Nachdem ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher in der „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr) mit Kolleginnen und Kollegen anderer Medien über das aktuelle Politgeschehen diskutiert, lässt die Sendung „Kabarett unter Sternen – Die besten Momente“ (21.55 Uhr) die Highlights aus zwei Jahren „Tafelrunde“-Open-Air von Viktor Gernots Praterbühne Revue passieren. In der „Donnerstag Nacht“ begeistert anschließend der bayerische Kabarettist Martin Frank mit seinem Programm „Einer für alle, alle für keinen“ (23.00 Uhr) im Orpheum Graz, für weitere Pointen sorgen in „Kabarett im Turm“ (0.05 Uhr) die Musikkabarettisten Flo und Wisch. Ab 1.00 Uhr präsentiert „Soundcheck Österreich“ mit einer neuen Folge der „Buttersessions“ ein Konzert von Farewell Dear Ghost.

40. Donauinselfest mit Live-Konzerten, Kabaretthighlights und Spezialsendungen

ORF III präsentiert einen umfangreichen TV-Schwerpunkt zum heurigen Donauinselfest, inklusive Vorberichten in „Kultur Heute Spezial“ (Mittwoch, 21. bis Freitag, 23. Juni, 19.45 Uhr). Moderatorin Ani Gülgün-Mayr meldet sich mit Backstage-Besuchen, Berichten und Interviews vom Aufbau des größten Open-Air-Festivals Europas, das heuer sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Nach „Kabarettstars vom Donauinselfest“ (20.15 Uhr), einem Best-of aus dem Jahr 2020, überträgt ORF III am Freitag live-zeitversetzt von der Insel: RAF Camora (21.30 Uhr) und GReeeN (23.05 Uhr). Weiter geht es mit Aufzeichnungen der beiden Kabarettprogramme „Klaus Eckel: Zuerst die gute Nachricht“ (0.15 Uhr) und „Gery Seidl: Bitte. Danke.“ (1.20 Uhr). Zum Abschluss zeigt ORF III live-zeitversetzt von der FM4-Festbühne: Paula Hartmann (2.20 Uhr).

Am Samstagvormittag beleuchtet die vierteilige „zeit.geschichte“-Reihe „Soundtrack Österreich“ sieben Jahrzehnte österreichischer Musik und Geschichte: „Von heiler Welt und Rock 'n' Roll“ (7.45 Uhr), „Von Minirock und Jugendrevolte“ (8.30 Uhr), „Von Glockenhosen und Austropop“ (9.25 Uhr) sowie „Von Schulterpolstern und Hitexporten“ (10.10 Uhr). Anschließend sendet ORF III ein Dacapo der am 19. Juni in ORF 2 gezeigten neuen Dokumentation „Musik für Millionen – 40 Jahre Donauinselfest“ (11.00 Uhr), die anlässlich des diesjährigen Jubiläums dem Phänomen des Festivals auf den Grund geht. Nach dem „Best of Donauinsel“ vergangener Festival-Ausgaben, u. a. mit „Falco Live – Der Falke ist wieder da“ (11.30 Uhr) von 1993, Peter Cornelius (12.00 Uhr) und Stefanie Werger (13.20 Uhr) von 2022, stehen am Samstagabend wieder live-zeitversetzte Konzertübertragungen auf dem Programm: Alle Achtung (19.25 Uhr), Julian Le Play (20.15 Uhr), Bonnie Tyler (21.05 Uhr), Münchener Freiheit (22.10 Uhr) und Boss Hoss (23.45 Uhr). Abschließend folgt eine Aufzeichnung der Soloperformance „Heimvorteil“ von Alex Kristan (1.25 Uhr).

Nach den Aufzeichnungen der Programme „Sekundenschlaf“ (14.25 Uhr) von Andreas Vitásek und „Griechenland“ (15.30 Uhr) von Thomas Stipsits liefert ORF III auch am letzten Festivaltag beste Unterhaltung und Konzerteindrücke live-zeitversetzt aus dem ORF-III-Kulturzelt: Auf Christoph Fritz (20.15 Uhr) folgen Auftritte von Gerald Fleischhacker (20.50 Uhr) und Gernot Kulis (21.25 Uhr). Außerdem: Die Spider Murphy Gang (22.00 Uhr) von der Radio-Niederösterreich-Schlagerbühne sowie Michael Patrick Kelly (23.35 Uhr) und Silbermond (0.40 Uhr) von der Ö3-Festbühne.

