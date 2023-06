SPÖ-Tanzler: „Verhalten der Regierung zeugt von Gutsherren-Mentalität“

SPÖ-Bildungssprecherin unterstützt heutigen Streik der Freizeitpädagog:innen – Regierung muss Gewerkschaft an Verhandlungstisch holen

Wien (OTS/SK) - In ganz Österreich gehen heute Freizeitpädagog:innen auf die Straße, um gegen die Pläne der Regierung zu demonstrieren und zu streiken. „Es stehen Verschlechterungen sowohl für die Bediensteten als auch bei der Qualität der Bildung im Raum. Die Demonstrationen und Streiks sind daher mehr als berechtigt“, so die Bildungssprecherin der SPÖ, Petra Tanzler, die den heutigen „Aktionstag Bildung“ unterstützt. ****

„Dass die Regierung hier eine unausgegorene Reform des Berufes gegen den Willen der Beschäftigten durchpeitschen will, ist nicht zu akzeptieren“, zeigt sich Tanzler solidarisch mit den Angestellten. „Türkis-Grün muss endlich die Gewerkschaft an den Verhandlungstisch holen.“ Denn bisher sei die Reform ohne Einbindung der Gewerkschaft und somit der Beschäftigten beschlossen worden. „Das ist keine Politik auf Augenhöhe. Das Verhalten der Regierung zeugt von einer Gutsherren-Mentalität, die keine berechtigte Kritik zulässt. Es ist daher gut und richtig, dass die Freizeitpädagog:innen heute gemeinsam mit der Gewerkschaft laut auf die Missstände aufmerksam machen und ihr Recht, eingebunden zu werden, wenn über ihre Zukunft entschieden wird, einfordern“, so Tanzler. Es gehe aber nicht nur um die Angestellten allein, denn die Änderungen würden sich auch negativ auf die Bildungsqualität und somit auf die Kinder und Jugendlichen auswirken. „Wir fordern beste Bildung für alle Kinder. Wenn nun Assistenzpädagog:innen mit, wie in der Reform geplant, kürzerer Ausbildung Lücken im Bildungssystem stopfen sollen, passiert hier aber das genaue Gegenteil.“ (Schluss) ts/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at