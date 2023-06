Mit Umwelt-Zertifizierung zu mehr Nachhaltigkeit im Tourismus

BMAW, WKO und ÖW legen Zertifizierungsstrategie für österreichischen Tourismus fest und starten Informationsoffensive

Wien (OTS/BMAW) - „Nachhaltigkeit spielt für die Zukunft des Tourismusstandortes Österreich eine entscheidende Rolle: für die Betriebe, bei Buchungsentscheidungen der Gäste und auch im Bereich Finanzierungen. Umwelt-Zertifikate im Tourismus tragen einerseits zur „Sichtbarmachung“ von Nachhaltigkeit bei, und haben andererseits eine starke Wirkung nach innen, womit Veränderungen in Unternehmen und Tourismusdestinationen vorangetrieben werden. Mit Informations- und Schulungsmaßnahmen unterstützen wir Destinationen und Betriebe auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und das Land Österreich dabei, mit zu einem der nachhaltigsten Tourismusziele weltweit zu werden“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Seit Februar 2023 gibt es von BMAW, ÖW und WKO einen regelmäßigen Austausch zu Nachhaltigkeitsthemen. Gemeinsames Ziel ist die Wissensvermittlung im Nachhaltigkeitsbereich samt Handlungsempfehlungen, um die Nachhaltigkeitstransformation der heimischen Tourismusbranche zu beschleunigen.

„Nachhaltigkeit ist für viele unserer Gäste zu einem wichtigen Faktor bei der Buchungsentscheidung geworden. Mit unserer ÖW-Nachhaltigkeitsstrategie unterstützen wir die Zielsetzungen aus dem Plan T entlang der Aktionsfelder Außenwahrnehmung, Wissenstransfer und Kollaboration. Die nationale Zertifizierungs- und Kennzeichnungsstrategie ist dabei ein wesentlicher Baustein, da wir durch sie den Partnerinnen und Partnern aus dem Tourismus Orientierung geben und sie damit ihre Produkte bestmöglich am Markt positionieren können“, sagt die Geschäftsführerin der Österreich Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger.

Zur Unterstützung bei der Wahl von geeigneten Zertifizierungen und um Greenwashing zu vermeiden, wurden gemeinsam von BMAW, ÖW und WKO Empfehlungen auf Basis eines breit aufgestellten Multi-Stakeholderprozesses erarbeitet: Dabei wurde festgelegt, dass Österreich keine exklusive Zertifizierungsstrategie verfolgt, die ausschließlich auf einem Label aufbaut. Bei der Gestaltung nachhaltiger touristischer Produkte können sowohl messbare Kriterien als auch entsprechende Zertifikate helfen. Diese sollen möglichst alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – ökonomisch, ökologisch und sozial – abdecken und basierend auf einem externen Prüfverfahren durch unabhängige Dritte vergeben werden. Mit dem Österreichischen Umweltzeichen gibt es im Tourismus ein echtes Flaggschiff, das bereits seit vielen Jahrzehnten etabliert ist – immerhin hat Österreich 1996 als erstes Land weltweit nationale Standards für nachhaltigen Tourismus festgelegt.

„Österreich und seine Tourismusbetriebe haben in Sachen Nachhaltigkeit beste Voraussetzungen und sind Vorreiter in vielen Bereichen. Um das eigene Engagement am Markt „sichtbar“ zu machen können Zertifikate helfen. Die erarbeitete Empfehlung ist eine gute Orientierungshilfe für Betriebe, die sich zertifizieren lassen möchten“, so Robert Seeber, Bundesspartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft WKO.

Dialogreihe zu mehr Nachhaltigkeit im Tourismus

Mit der neuen Dialogreihe „Nachhaltigkeit im Tourismus“ des BMAW werden Betriebe und Destinationen bei ihren Umsetzungsmaßnahmen unterstützt, indem über die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit informiert sowie mögliche Lösungsansätze und Best-Practice-Beispiele aufgezeigt werden. Geplant sind regelmäßige Veranstaltungen sowohl in Präsenz als auch virtuell zu wichtigen Nachhaltigkeitsthemen. Die Dialogreihe startet am 28.06.2023 in Kufstein, die Teilnahme ist kostenlos und Anmeldungen sind noch bis zum 20.06.2023 über https://bmdw.eyepinnews.com/lGwZ8ymtA1Y0YNTQVl möglich.

„Mit der Dialogreihe informieren wir über nachhaltige Maßnahmen im Tourismus und holen Best-Practice-Beispiele vor den Vorhang. Vor allem der Austausch fördert das Voneinander-Lernen und spornt weitere Destinationen und Betriebe an, verstärkt nachhaltige Schritte zu setzen. Indem wir zeigen, dass der Tourismus eine Branche ist, die Nachhaltigkeit lebt, schaffen wir auch mehr Bewusstsein in der Bevölkerung und bei den Gästen“, so Kraus-Winkler.

Mehr Informationen zur nachhaltigen Zertifizierungs- und Kennzeichnungsstrategie:

Zertifikate als Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines nachhaltigen Tourismus (austriatourism.com)

