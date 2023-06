CTIF-Delegiertenversammlung: Weltfeuerwehrverband trifft sich in Wien

Wien (OTS) - Das CTIF (Comité Technique International de prévention et d’extinction du Feu, auf Deutsch: Internationales Technisches Komitee für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen) ist eine internationale Organisation zur Förderung der weltweiten Zusammenarbeit zwischen Feuerwehrmitgliedern und weiteren Experten im Feuerwehr- und Rettungswesen. Sie wurde im Jahr 1900 gegründet.

Alljährlich treffen sich die Delegierten aus den CTIF-Mitgliedsländern zu einem internationalen Erfahrungsaustausch. CTIF-Generalsekretär, Oberbrandrat der Stadt Wien – Feuerwehr und Katastrophenschutz Ing. Roman Sykora lud diesmal am 14. und 15. Juni nach Österreich in das Wiener Rathaus und in das Feuerwehrmuseum Wien ein.

Neben CTIF-Präsident Milan Dubravac (SLO) nehmen 65 Teilnehmer*innen aus mehr als 30 Ländern teil, um neben der Vorstellung neuer Projekte Themen aus den Bereichen Klimawandel, Klimapolitik und Waldbrandgefahren im Zusammenhang mit Aufgaben der Feuerwehren und Herausforderungen durch neue Technologien - speziell durch Lithium-Batterien - zu besprechen.

"Es freut mich als Feuerwehrstadtrat sehr, dass die internationale Delegiertenversammlung des CTIF diesmal im Wiener Rathaus stattfindet. Bei dem Treffen, das Feuerwehrvertreter*innen der verschiedenen Mitgliedsländer und Experten aus der ganzen Welt zusammenbringt, geht es vor allem um die neuesten Entwicklungen und Best Practices im Feuerwehrwesen und dem Katastrophenschutz. Im Mittelpunkt stehen heuer die Themen Klimawandel, neue Technologien und internationale Zusammenarbeit. Ich bin sehr stolz, dass die Berufsfeuerwehr Wien zu den besten Einsatzkräften weltweit zählt. Dank der unermüdlichen Arbeit für die Wienerinnen und Wiener leistet sie einen unschätzbaren Beitrag zu einer sicheren Weltstadt. Dafür gilt ihnen unser aller Dank", so Stadtrat Peter Hanke.

Neben Berichten des CTIF-Präsidiums stehen Neuwahlen der vier Vizepräsidenten und die Wiederwahl des CTIF-Generalsekretärs Oberbrandrat Sykora auf dem Programm.

In Vertretung von Wiens Amtsführenden Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke KR Peter Hanke begrüßten Philipp Kamper aus der Geschäftsgruppe Finanzen und Wirtschaft und Geschäftsgruppenleiterin Brandrätin DI Viktoria Zechmeister die Delegierten zu Beginn der Versammlung.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roberta “Louis” Kraft

Mediensprecherin Amtsführender Stadtrat KR Peter Hanke

Büro der Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke

Tel: 01/4000-81211

E-Mail: roberta.kraft @ wien.gv.at