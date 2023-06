2. Bezirk: Musik und Kommunikation am Kirchenvorplatz

Wien (OTS) - Beim „Pomali-Sommerfest“ am Sonntag, 18. Juni, auf der Fläche vor dem Gotteshaus im 2. Bezirk am Gaußplatz 14 (Pfarre „Muttergottes im Augarten“) regiert die Gemütlichkeit. Das Motto der Veranstaltung lautet „Musik und Kommunikation am Kirchenvorplatz“. Um 9.30 Uhr geht die Zusammenkunft mit einer Freiluft-Messe los (bei Schlechtwetter im Inneren der Kirche). Der virtuose Saxophonist Tony Perez lebt im „Grätzel“ und ist seit vielen Jahren bei Veranstaltungen im In- und Ausland ein Liebling des Publikums. Ab 10.30 Uhr konzertiert der Musikus beim Frühschoppen auf dem Gaußplatz. Perez trägt entspannendes Liedgut vor, von Jazz und Pop bis zu Balladen und Evergreens. Der Eintritt zur Festivität ist frei. Erteilung von Auskünften: Telefon 332 26 94 („Aktionsradius Wien“).

Organisatoren des beschaulichen Beisammenseins sind der Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) und die Pfarre. Ziel der Feier ist eine Pflege und Förderung der Kontakte zwischen den Anrainer*innen. Die Kirchenleute versorgen die Anwesenden mit Speis und Trank. Als Ausweichquartier bei Regen dient der Pfarrsaal. Informationen per E-Mail: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Saxophonist Tony Perez: www.tonyperez.at

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

