Croma-Pharma: Start in den Sommer mit neuem Markenauftritt

Leobendorf/Wien (OTS) - Croma-Pharma® ("Croma"), ein Global Player im dynamisch wachsenden Markt der minimal-invasiven Ästhetik, startet mit einem neuen Unternehmensauftritt in den Sommer.

"Es ist unser starkes Familienerbe, das uns von unseren Mitbewerbern in der minimalinvasiven Ästhetik abhebt. Als familiengeführtes Unternehmen ist uns der geschäftliche Erfolg unserer Kunden, ästhetischen Mediziner*innen, wichtig, aber auch der persönlichen Kontakt zu ihnen. Wir wollten diesen warmen und offenen Kern in unserem neuen Markenauftritt widerspiegeln“, so Andreas Prinz, CEO von Croma-Pharma.

Das Designkonzept der neuen Croma Marke beruht mit seinem Baukastensystem an verschiedenen Formen und warmen Farben auf den Grundsätzen einer flexiblen visuellen Identität und bietet damit das Fundament für eine starke Marke im digitalen Zeitalter. Die neue visuelle Sprache von Croma ermöglicht es, die Marke mit Nähe und Vertrautheit zu assoziieren. Die Models von Croma sind offen und zugänglich, treten in Gruppen auf und stehen in vertrauten Posen im Austausch miteinander. Sie spiegeln den Markenkern und Cromas Auffassung von Schönheit wider.

Wenn wir uns schön fühlen, strahlen wir Positives aus. Das erlaubt es uns, uns besser mit unserer Umgebung zu verbinden. Voraussetzung dafür ist Wohlbefinden, das wir auch durch Selbstfürsorge und Pflege als Teil der Lebensroutine erreichen. Mit zuverlässigen und wirksamen Behandlungen für alle ästhetischen Indikationen gibt Croma-Pharma seinen Kund*innen die Mittel in die Hand, ihre Patient*innen dabei zu unterstützen, sich in ihrer Haut rundum wohlzufühlen und nach außen hin zu erstrahlen.

Über Croma

Croma-Pharma® ist ein global agierendes Unternehmen in der minimalinvasiven Ästhetik und ein führender Hersteller hochqualitativer Hyaluronsäure-Spritzen. Croma bietet ein umfassendes Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das neben Botulinum-Toxin, Fillern, Fäden und Biostimulatoren auch eine komplementäre Hautpflegeserie umfasst. Das Familienunternehmen wurde 1976 vom Apothekerehepaar Prinz in Wien gegründet und hat seine Niederlassung in Leobendorf bei Wien. Mit 550 Mitarbeiter/innen, 13 Niederlassungen in Europa und Brasilien, zwei Joint-Ventures und 60 exklusiven Exportpartnern vertreibt das Unternehmen seine Produkte in 80 Ländern weltweit und ist auch Vertragshersteller in den Bereichen Ophthalmologie und Orthopädie. Mehr unter cromapharma.com





Rückfragen & Kontakt:

Uschi Mayer

External Communications

Croma-Pharma GmbH

Industriezeile 6 I A-2100 Leobendorf, Austria

Mobil: +43 676 84 68 68 966

E-mail: uschi.mayer @ croma.at