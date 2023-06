RVW übergibt 45 neue Wohnungen im 21. Bezirk an Anleger, Mieter und Eigennutzer

Wien (OTS) - Wien, 14.6.2023. Insgesamt 45 neu errichtete Wohnungen hat die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW) gemeinsam mit dem Bauträger BIP Immobilien Development GmbH (BIP) in der Pilzgasse 28 in 1210 Wien übergeben. Ab sofort können Anleger und Eigennutzer einen Blick in ihre Raiffeisen-Vorsorgewohnung werfen oder ihren Schlüssel zur begehrten neuen Bleibe entgegennehmen. Die Vermietung startet mit 1. Juli 2023.

Die 2-3-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von 36 bis 69m2 überzeugen durch einen optimalen Grundriss. Sie sind energieeffizient gebaut und hochwertig ausgestattet, unter anderem mit zeitgemäßen, kompletten Einbauküchen. Balkone, Terrassen, Eigengärten oder Loggien bieten bei einem Teil der Wohnungen einen zusätzlichen, attraktiven Raum zum Leben im Freien.

Perfekte Infrastruktur und Verkehrsanbindung

Das soeben fertig gestellte Objekt in der Pilzgasse besticht durch seine ausgezeichnete Lage mit perfekter Infrastruktur und hervorragender Anbindung an den öffentlichen Verkehr und erfüllt damit alle Kriterien einer idealen Vorsorgewohnung. Sowohl der Bahnhof Floridsdorf mit der U-Bahnlinie U6, Straßen- und Schnellbahnen sowie Bussen als auch die Leopoldauer Straße sind nur wenige Gehminuten entfernt. Für den Individualverkehr bietet der nahe Floridsdorfer Knoten eine wichtige Andockstelle, PKW-Abstellplätze sind im Haus vorhanden.

In der unmittelbaren Umgebung des Standorts gibt es zahlreiche Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken sowie ein umfangreiches kulinarisches Angebot. Unterschiedliche Schulen für alle Altersstufen, Kindergärten und Arztpraxen befinden sich vor Ort. Auch der nahe Floridsdorfer Markt mit seinem bunten Ambiente lädt zum Flanieren ein. Das bekannte Erholungsgebiet Alte Donau ist gut erreichbar und bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Im nahen Weinort Stammersdorf findet man nicht nur ausgezeichnete Heurige, sondern auch wunderschöne Wanderwege. Die Veterinärmedizinische Universität ist weniger als 15 Minuten entfernt, wodurch die Nachfrage nach Mietwohnungen zusätzlich belebt wird.

Gelungenes Vorsorgewohnungs-Projekt

„Das Objekt Pilzgasse 28 ist ein hervorragendes Beispiel für ein gelungenes Vorsorgewohnungs-Projekt, auch weil es die zentralen Parameter wie öffentliche Anbindung und Nahversorgung bestens erfüllt. Man kauft eine Wohnung, vermietet diese und legt dadurch den Grundstein für ein gesichertes Zusatzeinkommen“, erklärt RVW-Geschäftsführerin Mag. Marion Weinberger-Fritz das Geschäftsprinzip der Vorsorgewohnung, mit dem zahlreiche Anleger für ihre finanzielle Sicherheit vorsorgen.

BIP-Geschäftsführer Sebastian Unger ergänzt: „In der Pilzgasse 28 verwirklichte BIP einen zeitgemäßen Neubau, bestehend aus zwei individuellen Baukörpern. Zukünftige Bewohner und Bewohnerinnen können dank intelligenter Grundrisse, nachhaltiger Bauweise und der Nähe zu Erholungsgebieten wie der Alten Donau ein bemerkenswertes Wohngefühl inmitten Floridsdorfer Bestlage genießen. Die städtebaulichen Grundlagen sowie das Raumkonzept und die Einreichplanung stammen dabei vom Architektenteam HOT Architektur ZT GmbH.“

Große Nachfrage

Die Nachfrage war beim Wohnbau in der Pilzgasse 28 sehr groß und es sind alle bis auf eine Wohnung vergeben. Die RVW bietet für Anleger an diesem Standort mit dem sogenannten „Mietenpool“ auch die professionelle Vermietung der Vorsorgewohnungen an. Für Mietinteressenten gibt es noch die Möglichkeit, eine Wohnung in der Pilzgasse 28 zu beziehen.

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien Gen.m.b.H und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen.

Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorgewohnungen und Vermarktung/Vermietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertiggestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 95 bis 100 % erzielt.

Die BIP Immobilien Development GmbH ist ein Immobilienunternehmen, das seit über 50 Jahren als Immobilienentwickler und Investor in Wien tätig ist. Als erfahrener Wohnbauträger ist BIP verlässlicher, professioneller und beständiger Partner und Anlaufstelle für alle Anliegen rund um die Immobilie. Die Unternehmensfelder umfassen den Neubau hochwertiger Bauprojekte, den Kauf und Verkauf von Immobilien, sowie die Sanierung von Altgebäuden. Auch im Bereich Umwidmungsliegenschaften überzeugt BIP mit jahrelanger Expertise.

