Stefano Bernardin begrüßt am 16. Juni in ORF 1 zum „Kabarett Spieleabend“ mit Niavarani & Stabinger und Jaus & Leeb

Anschließend: „Otto Jaus: Fast fertig“ und „Was gibt es Neues? – Classics“

Wien (OTS) - Volles Programm für die Lachmuskeln gibt es in ORF 1, wenn Stefano Bernardin am Freitag, dem 16. Juni 2023, um 20.15 Uhr zum „Kabarett Spieleabend“ begrüßt. Dabei treten Michael Niavarani und Antonia Stabinger in sechs Spielrunden gegen Otto Jaus und Magda Leeb an. Die vier Kabarettistinnen und Kabarettisten wollen u. a. von ihrem Pantomime-, Schauspiel- und Zeichentalent überzeugen. Gleich danach um 21.20 Uhr geht es weiter mit Otto Jaus’ Kabarettprogramm:

Er singt, spielt und erzählt musikalisch verpackte Geschichten aus dem Leben „Fast fertig“ – weil fertig ist man nie! Anschließend um 22.45 Uhr sind in den „Was gibt es Neues? – Classics“ Ausschnitte aus vergangen Sendungen zu sehen – die kuriosesten Fragen, die witzigsten Antworten, die verrücktesten „Dinge der Woche“ und viel Spaß mit Oliver Baier und seinen Gästen.

„Der Kabarett Spieleabend“ mit Niavarani & Stabinger und Jaus & Leeb um 20.15 Uhr

Stefano Bernardin lädt vier Kabarettistinnen und Kabarettisten zu einem lustigen Spieleabend in „sein Wohnzimmer“ ein: In Pantomime, Schauspiel- und Zeichenkunst treten Michael Niavarani und Antonia Stabinger gegen Otto Jaus und Magda Leeb an. Sie müssen in sechs Spielrunden – „Sag’s nicht!“, „Fremde Feder.“, „Großes Kino.“, „Bitte einsteigen!“, „Das Verhör.“ und in der Finalrunde „Der Hofnarr“ alles geben, um von sich zu überzeugen. Natürlich dürfen dabei auch Darbietungen aus dem eigenen künstlerischen Repertoire der Kandidatinnen und Kandidaten nicht fehlen. Die sechsköpfige All-Female-Swingformation namens „Meine Band“ sorgt für die musikalische Begleitung des Abends.

„Otto Jaus: Fast fertig“ um 21.20 Uhr

Manche verbinden mit dem Namen Otto Jaus einige Ö3-Nummer-eins-Hits, die er zusammen mit seinem Kabarettkollegen Paul Pizzera produzierte, andere, dass Michael Niavarani auf ihn eine besonders lustige Laudatio hielt, als Jaus den Österreichischen Förderkabarettpreis erhielt. Dabei kann der in viele Richtungen begabte Wiener längst auf eigenen Füßen stehen, was Komik und Bühnenpräsenz betrifft. Er ist gnadenlos lustig, musikalisch als Rock-’n’-Roller ebenso begabt wie als Ariensänger. Und er hat einen für viele unwiderstehlichen Charme!

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at