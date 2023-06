„Ein Sommer in Österreich“: Silvia Schneider und Armin Assinger machen am 19. Juni „Urlaub in Rot-Weiß-Rot“

Tipps für den Genuss- und Aktivurlaub – um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sommer, Sonne, Seen und Berge! Silvia Schneider und Armin Assinger bereiten die Österreicherinnen und Österreicher in „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ am Montag, dem 19. Juni 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf einen Sommer in ihrer Heimat vor. Auf der Suche nach dem perfekten Urlaub unternehmen die beiden eine Rafting-Tour, besuchen ein Salzbergwerk und lernen Fliegenfischen sowie Bogenschießen. Auch in diesem Jahr stellen sie dabei Tipps und Highlights einiger der attraktivsten Ferienregionen der neun Bundesländer vor. Andreas Goldberger und Andreas Gabalier sorgen für weitere sportliche und musikalische Höhepunkte.

Silvia Schneider und Armin Assinger präsentieren die schönsten Regionen für einen spannenden, ereignisreichen und sportlichen Urlaub im Heimatland. Als Ausgangspunkt für ihre Reise durch das Ferienland Österreich haben sie sich die Dachstein-Salzkammergut-Region ausgesucht. Ob eine Jause auf der Plätte oder ein Besuch im Salzbergwerk, dazu noch Pack-Raften, Fliegenfischen oder Bogenschießen – das Programm des Moderationsduos ist vielseitig. Andreas Goldberger ist sportlich mit dem Rad unterwegs und erzählt in einer kurzen Pause über die Salzkammergut Trophy, bevor Silvia Schneider ein besonderes Highlight in Form einer Goldhaube zuteilwird. Andreas Gabalier legt auf seiner gerade laufenden „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“-Tour einen Stopp bei Silvia Schneider und Armin Assinger ein und performt seinen Hit „I find ka Ruh“. „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ – eine Reise vollgepackt mit Spaß, Sport, Musik, Tradition, Brauchtum und Sehenswertem in Österreich.

Silvia Schneider: „Ich liebe die Vielfalt, die ‚Ein Sommer in Österreich‘ zu bieten hat. Von der Landschaft über Aktivitäten bis hin zu den Menschen. Nie vergessen werde ich unsere Tour durch das Salzbergwerk von Hallstatt und natürlich meine Ehrenmitgliedschaft bei den Goldfrauen. Da habe ich fast Tränen vor Freude in den Augen gehabt. Diese Sendung ist wunderschön geworden und die Region Dachstein-Salzkammergut war der perfekte Gastgeber für Armin und mich.“

Armin Assinger: „Für mich war der Besuch in den Salzwelten Hallstatt ganz besonders interessant und lehrreich. Was Silvia und ich da vermittelt bekommen haben, war angewandte, lebhafte Geschichte. Uns sind Einblicke und Zusammenhänge eröffnet worden, die ich so niemals erwartet hätte! Die Salzwelten sind ein Muss, sollte man sich das Salzkammergut anschauen wollen. Und zum Entspannen danach empfiehlt sich das Fliegenfischen in der glasklaren Traun. Wow!“

