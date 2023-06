AVISO Jüdisches Museum Wien: Neue Ausstellung „Fokus! Jetzt! Maria Austria – Fotografin im Exil“

Wien (OTS) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, zeigt ab 21. Juni erstmals in Österreich eine Einzelausstellung der herausragenden Fotografin Maria Austria (1915-1975). Sie wurde als Marie Oestreicher in eine deutschsprachige jüdische Ärztefamilie in Karlsbad geboren, in Wien ausgebildet und machte im Exil in den Niederlanden ab 1937 bzw. 1945 Karriere.

Mit großer Neugierde und mit einem professionellen und gleichzeitig emotionalen Blick gelang es ihr, eine ebenso moderne wie universelle Bildsprache zu entwickeln, in der sie Modefotografie, Porträts von Künstler*innen und das Leben auf den Straßen festhielt. Besondere Bedeutung erlangte sie durch ihre Aufnahmen des Verstecks von Anne Frank sowie durch ihre Aufnahmen von Tanz- und Theateraufführungen, mit denen sie die niederländische Theaterfotografie revolutionierte.

Die Vertreter*innen der Medien sind zur Pressebesichtigung herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Montag, 20. Juni 2023, 10:30 Uhr

Ort: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Teilnehmer*innen:

Barbara Staudinger, Direktorin Jüdisches Museum Wien

Andrea Winkelbauer, Kuratorin

Helly Groeneveld-Oestreicher, Maria Austrias Nichte

Martien Frijns, Autor und Experte

