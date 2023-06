AVISO Modenschau, 21./22. Juni: Modeschule Hetzendorf präsentiert Show23 unter dem Titel „Spurensuche“ im Schlosspark Hetzendorf

Jahresfinale der Modeschule Hetzendorf

Wien (OTS) - Am 21. und 22. Juni 2023 präsentieren die Hetzendorfer Modeschüler*innen wieder ihre besten Kreationen auf dem Laufsteg – ein Fixpunkt für alle, die sich für das Modeschaffen der heimischen Nachwuchstalente interessieren. Das Jahresthema der diesjährigen Show lautet „Spurensuche“. Die gesamte Show wird schulintern von den Schüler*innen gemeinsam mit den Lehrer*innen geplant, organisiert und realisiert. In enger Zusammen-arbeit entsteht eine Präsentation von Mode-Interpretationen, Trend-Visionen sowie fantasievollen Kreationen.

Am Laufsteg inmitten des herrlichen Schlossparks erwartet das Publikum ein vielfältiges Modeerlebnis. In 4 Shows an 2 Tagen werden die besten Kreationen des 2. bis 4. Jahrgangs sowie die Diplomkollektionen des Abschlussjahrgangs gezeigt.

Alle Ausbildungsschwerpunkte sind vertreten: Modedesign/Kleidermachen, Strickdesign, Textildesign, Produktgestaltung Taschen und Accessoires oder Schuhe sowie Modell-Modisterei. Die Überreichung von Anerkennungsstipendien der Stadt Wien und Awards des Vereins der Förder*innen der Stadt Wien- Modeschule Hetzendorf an Schüler*innen mit besonderem Engagement und herausragenden Leistungen ergänzen das Programm.

Show-Termine:

Pre-Show: Mittwoch, 21. Juni, 17.30 Uhr

Presse & VIP Show: Mittwoch, 21. Juni, 20 Uhr: Um Anmeldung unter pr-mod @ ma13.wien.gv.at wird gebeten

Show 1: Donnerstag, 22. Juni, 18 Uhr

Show 2: Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr



Ort:

Modeschule Hetzendorf

1120 Wien, Hetzendorfer Straße 79



Tickets:

10 bis 29 Euro, Vorverkauf online unter Show 2023 "Spurensuche" - Abschlusspräsentation Modeschule Hetzendorf (wien.gv.at) und in der Schuladministration der Modeschule (Mo – Fr, 8 – 13 Uhr, Donnerstag zusätzlich bis 16 Uhr)

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Kertesz

Modeschule Hetzendorf

Tel.: (01) 4000 85713

pr-mod @ ma13.wien.gv.at