Erfolgreiche Sicherheits-Kooperation zwischen foodora Österreich und der Wiener Polizei wird ausgebaut

Safety first!

Wien (OTS) - Die Sicherheit der Rider hat für foodora Österreich höchste Priorität, denn sie sorgen dafür, dass tausende Bestellungen täglich rechtzeitig und CO2 bewusst mit dem Fahrrad ausgeliefert werden. Anlässlich des “Tages der Verkehrssicherheit” am 17. Juni wird der Ausbau einer erfolgreichen Zusammenarbeit präsentiert. Seit dem Start der Kooperation zwischen foodora und der Wiener Polizei, im Rahmen der Initiative Gemeinsam.Sicher mit unserer Polizei, im vergangenen Jahr sind die Rider sicherer auf Wiens Straßen unterwegs. Ein gemeinsam geschnürtes Maßnahmenpaket sorgt für mehr Schutz für die über 2.600 foodora Rider.

„Die Kooperation mit der Wiener Polizei hat uns gezeigt, wie es gelingen kann, die über 2.600 Rider noch sicherer in den Straßenverkehr zu integrieren. Wir sind sehr froh, dass die schweren Unfälle bei unter einer von 200.000 Fahrten liegen und seit Beginn der Kooperation um 60 % reduziert werden konnten. Wir arbeiten stetig daran, noch besser zu werden, denn jeder schwere Unfall ist einer zu viel. Gemeinsam mit der Wiener Polizei haben wir daher in den vergangenen Tagen das Bündel an Maßnahmen erweitert und werden so unsere pinke Flotte in ihrem Berufsalltag noch besser unterstützen!“, betont Alexander Gaied, COO foodora Österreich.

Umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt

Das zentrale Ziel lautet: Gefahrensituationen zu minimieren und so für mehr Sicherheit der Rider im Straßenverkehr zu sorgen. Folgende Maßnahmen wurden bereits umgesetzt bzw. nachgeschärft:

Sicherheitsschulungen im Onboarding-Prozess: Bei der Einführung neuer Rider wird großer Wert auf umfassende Sicherheitseinschulungen gelegt. Diese werden jährlich überprüft, um sicherzustellen, dass alle Rider auf dem aktuellen Stand der Sicherheitsbestimmungen sind.

Einführung einer Helmpflicht, um das Risiko von Kopfverletzungen zu minimieren.

Wöchentliche Updates und Informationen an Rider, um diese über aktuelle Verkehrsinformationen und Sicherheitsrichtlinien up to date zu halten.

an Rider, um diese über aktuelle Verkehrsinformationen und Sicherheitsrichtlinien up to date zu halten. Rider Station: Hier können die Rider ihre Fahrräder jederzeit kostenlos reparieren lassen. Dort sind auch mehrsprachige Mitarbeiter*innen im Einsatz, die bei Fragen und Problemen unterstützen und Sprachbarrieren verhindern.

Verpflichtende Fahrradchecks: Bevor neue Rider starten, werden die Fahrräder in einer foodora Rider Station kontrolliert, um sicherzustellen, dass diese den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechen.

Ein spezielles Schulungsprogramm der Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei um alle wichtigen Informationen, insbesondere der Straßenverkehrsordnung, in den gängigsten Sprachen an die Rider weitergeben zu können

Neuer Rider-Guide, der aktuelle Sicherheitshinweise beinhaltet und ab sofort in den gängigsten Sprachen der Rider verfügbar ist.

„Im Sinne der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen freuen wir uns, dass unsere gemeinsamen Maßnahmen im Rahmen der Initiative Gemeinsam.Sicher mit unserer Polizei zur Verbesserung der Sicherheit, wie Schulungen, Fahrradchecks und Helmpflicht, positive Auswirkungen haben. Wir werden auch in Zukunft eng mit foodora Österreich zusammenarbeiten. Die Sicherheit für Fahrradfahrer*innen zu erhöhen liegt uns am Herzen und hierbei sind Fahrradkurier*innen besonders hervorzuheben“, betont Oberstleutnant Gabriel Berkes, BA, von der Landesverkehrsabteilung Wien abschließend.

foodora Rider-Guide Aktuelle Sicherheitshinweise sind ab sofort auf den gängigsten Sprachen der Rider verfügbar. Rider FAQ

