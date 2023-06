Einladung: Bundesfinale der SAFETY Tour - Kindersicherheitsolympiade am 20. Juni

Siegerehrung u.a. mit BM Gerhard Karner & BM Martin Polaschek

Wien (OTS) - Knapp 800 Volksschulklassen nahmen in diesem Jahr an der SAFETY Tour - Kindersicherheitsolympiade der Zivilschutzverbände teil. In österreichweit 71 Bewerben qualifizierten sich die besten Klassen zuerst in den Regionen, danach auf Landesebene.

Am 20. Juni treffen in der Wiener Marx Halle die Landessieger aus allen neun Bundesländern beim Bundesfinale zusammen und rittern um den Titel "Sicherste Volksschulklasse Österreichs". Im Anschluss an die Eröffnung um 08:30 Uhr treten die Kinder in mehreren Bewerben, die sicherheitsrelevante Themen wie etwa Sicherheit im Straßenverkehr und Notrufnummern behandeln, gegeneinander an.

Bei der Siegerehrung & Prämierung der "Sichersten Volksschulklasse Österreichs" um 13:00 Uhr werden unter anderem anwesend sein:



Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien (in Vertretung des Bürgermeisters)



Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes

Wir bitten Sie um Anmeldung unter presse @ zivilschutz.at

Die SAFETY Tour - Kindersicherheitsplympiade wird durch das Bundesministerium für Inneres gefördert.

Bundesfinale der SAFETY Tour - Kindersicherheitsolympiade

Wettbewerb der besten Volksschulklassen aus allen neun Bundesländern. In unterschiedlichen Spielen setzen sich die Kinder mit sicherheitsrelevanten Themen wie Notrufnummern und Sicherheit im Straßenverkehr auseinander.



Mit: Gerhard Karner (Bundesminister für Inneres), Martin Polaschek (Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung), Heinrich Himmer (Bildungsdirektor für Wien, in Vertretung des Bürgermeisters), Andreas Hanger (Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes)

Datum: 20.06.2023, 08:30 - 13:30 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.safety-tour.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Zivilschutzverband (ÖZSV)

Josef Farda

presse @ zivilschutz.at

0664/3588585