WiG City Challenge: Neue begleitete Gesundheitstouren für Jugendliche ab sofort auch in Meidling und Floridsdorf

Von Jugendlichen für Gleichaltrige entwickelt: Wiener Gesundheitsförderung – WiG erweitert kostenloses Tour-Angebot im 12. und 21. Bezirk

Wien (OTS) - Auf die Plätze, fertig – Rätselspaß, heißt es ab sofort in Meidling und Floridsdorf. Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG erweitert das City Challenge Angebot im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ und bietet bis Oktober 2023 auch begleitete Gesundheitstouren für Jugendliche im 12. und 21. Bezirk. „Es ist wichtig, dass wir junge Menschen in ihren Lebenswelten abholen. Ich freue mich, dass die City Challenge so gut ankommt und von den Bezirken unterstützt wird“, erklärt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. Auch Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG zeigt sich über die neu gestalteten Touren erfreut: „Es ist schön zu sehen, wie sich das Projekt weiterentwickelt hat. Wir vermitteln mit der City Challenge ein positives Bild von Gesundheit und machen neue Seiten von Meidling und Floridsdorf für Jugendliche sichtbar.“

Begleitete Touren bis Oktober 2023

Die begleiteten Touren sind speziell für Jugendliche von 12 bis 14 Jahren bzw. von 15 bis 19 Jahren entwickelt worden und dauern rund zwei bis drei Stunden. Ob Rätsel oder Bewegungsübungen: Die Jugendlichen sind in Kleingruppen auf vorgegebenen Routen im 12. oder 21. Bezirk unterwegs, lösen gemeinsam Aufgaben und erfahren durch Quiz-Stationen vieles rund ums Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Während sie mit einer App von Station zu Station geleitet werden, lernen sie darüber hinaus neue Orte und Freizeitangebote im Bezirk kennen. Dabei werden sie von geschulten Unterstützer*innen begleitet. Schulen oder jugendspezifische Einrichtungen können dieses Angebot kostenlos buchen. Alle Details zur Buchung unter www.citychallenge.at.

„Do it yourself“-Touren in zahlreichen Wiener Bezirken

Neben den begleiteten Touren bietet die Wiener Gesundheitsförderung – WiG auch „Do it yourself“-Touren an, die dazu einladen, selbstständig das eigene Grätzel zu erkunden. Ob Regen oder Sonnenschein, das Angebot steht ganzjährig in den Bezirken Leopoldstadt, Margareten, Mariahilf, Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring sowie Brigittenau zur Verfügung. Einfach die App „Actionbound“ downloaden, Bezirk auswählen und los geht’s!

Über das Projekt

Die WiG City Challenge ist ein Angebot für Jugendliche und Teil des Programms „Gesunde Bezirke“. Sie wird im Auftrag der Wiener Gesundheitsförderung – WiG von queraum.kultur- und sozialforschung umgesetzt. Das Angebot der City Challenge wird laufend um weitere Wiener Bezirke ausgebaut.

Rückfragen & Kontakt:

Reinhard Krennhuber

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

Tel.: +43 1 4000 81248

E-Mail: reinhard.krennhuber @ wien.gv.at



Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Tel.: +43 1 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

www.wig.or.at