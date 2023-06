Aviso: Initiative Wund?Gesund! diskutiert "Chronische Wunden im niedergelassenen Bereich"

Wien (OTS) - Jede Gesundheitsreform – auch die aktuell seitens der Bundesregierung angekündigte – muss sich intensiv mit der Versorgung im niedergelassenen Bereich beschäftigen. Die Initiative Wund?Gesund! widmet daher das zweite Dialogforum in diesem Jahr (Donnerstag, 29. Juni 2023, 10:30h) dem Thema "Chronische Wunden im niedergelassenen Bereich".

Am Panel:

Raffael Himmelsbach, PhD, Ludwig Boltzmann Forschungsgruppe Alterung und Wundheilung

DGKP Peter Kurz, AWA – Austrian Wound Association bzw. WPM Wund Pflege Management GmbH

Mag.a Martina Laschet, Wund?Gesund!-Sprecherin

Mag. Philipp Lindinger, Wund?Gesund!-Sprecher

Die Initiative Wund?Gesund! (https://wund-gesund.at) ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patient:innen mit passenden Medizinprodukten: vom einfachen Wundpflaster über hydroaktive Wundauflagen bis zur Wundunterdrucktherapie.

Die Vertreter:innen der Medien sowie weitere am Thema Interessierte sind herzlich eingeladen, persönlich vor Ort oder unter dem Link https://events.streaming.at/wund-gesund-20230629 am Dialogforum im APA-Pressezentrum teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Vorankündigung an office@eipeldauer-consulting.com, ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Dialogforum der Initiative Wund?Gesund! – Chronische Wunden im niedergelassenen Bereich

Datum: 29.06.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://events.streaming.at/wund-gesund-20230629

Rückfragen & Kontakt:

Eipeldauer-Consulting e.U.

Mag. Michael Eipeldauer

+43 676 9 222 475

michael @ eipeldauer-consulting.com

www.eipeldauer-consulting.com