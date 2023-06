BMAW zeichnet flex Althofen mit Staatspreis Unternehmensqualität 2023 aus

Höchste staatlichen Auszeichnung für exzellente operative und strategische Arbeit würdigt lebendige Führung und klares Leadership

Wien (OTS/BMAW) - Das Wirtschaftsministerium hat am Mittwochabend den Staatspreis „Unternehmensqualität 2023“ in der Grand Hall am ERSTE Campus im Rahmen der Winners' Conference der Quality Austria an flex Althofen verliehen. Der Staatspreisträger 2023 erbringt täglich exzellente operative Leistungen und arbeitet kontinuierlich an Innovationen von morgen. Besonders hervorzuheben ist die Interaktion der Menschen innerhalb der Organisation und deren Umgang mit externen Partnerinnen und Partnern. Lebendige Führung und klares Leadership wird auf allen Ebenen gelebt. Der Mehrwert für Kundinnen und Kunden ergibt sich aus einer flexiblen Anwendungs- und Lösungsorientierung ebenso wie aus Innovationskraft und Erfahrung.

„Mit dem Staatspreis Unternehmensqualität zeichnen wir unternehmerische Exzellenz aus. Alle geehrten Unternehmen zeigen durch außerordentliche Performance bei Innovation, Kundenorientierung, Weiterbildung und Leadership, dass sie für die zentralen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft bestens gerüstet sind.“ erklärte Sektionschef Roland Weinert anlässlich der Verleihung.

Nominierungen

Neben dem Staatspreisträger, der aus der Kategorie „Großunternehmen“ hervorging, wurden die Bestplatzierten in den folgenden Kategorien als „für den Staatspreis nominiert“ ausgezeichnet:

Kategorie Kleinunternehmen:

ikp Wien entwickelt sein Portfolio an Beratungsleistungen in enger Übereinstimmung mit dem Zweck der Organisation sowie den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden stets weiter. ikp Wien stellt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Zentrum nachhaltigen Erfolgs und gestaltet eine ausgeprägte Kultur gegenseitiger Wertschätzung.

Kategorie Non- Profit Organisationen:

Die Landesfeuerwehrschule Kärnten versucht mit ihren Ausbildungsangeboten die Landesfeuerwehrschule Kärnten, die intern gelebte Kultur der Zusammenarbeit durch konkretes Vorleben im gesamten Kärntner Feuerwehrwesen zu verankern.

Kategorie Organisationen im vorwiegend öffentlichen Eigentum:

Die WIFI Kärnten GmbH fördert neben der Vermittlung von angewandtem Wissen den Dialog zwischen Wirtschaft und Bildung und entwickelt seit über 50 Jahren innovative Bildungswege. Das WIFI in Kärnten zeichnet sich insbesondere durch die gelungene Verbindung aus hoher Stabilität und Agilität aus.

Sonderpreise der Jury im Rahmen des Staatspreises Unternehmensqualität 2023

connexia - Gesellschaft für Gesundheit und Pflege gem. GmbH

connexia zeichnet sich im Besonderen durch das Setzen innovativer Impulse für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der Betreuungs- und Pflegelandschaft aus, wobei die maßgeschneiderte Entwicklung ihrer Angebote nachhaltig die soziale Haltung der Organisation beweist.

beweist.





Arbeitsmarktservice Österreich (AMS): Das Arbeitsmarktservice Österreich ist ein angesehenes Vorbild für Arbeitsmarktorganisationen in ganz Europa. Das AMS Österreich unterzieht sich einem laufenden Good-Practice Austausch sowie regelmäßigen internationalen Benchlearnings und gilt dabei seit vielen Jahren als Benchmark.





Nominierungen für den europäischen Unternehmensförderpreis:

Mit dem Europäischen Unternehmensförderpreis (EEPA) zeichnet die Europäische Kommission die kreativsten und erfolgreichsten Initiativen aus, mit denen sich öffentliche Einrichtungen und öffentlich-private Partnerschaften in EU-Ländern um den Unternehmergeist kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) verdient machen. Im Rahmen des Staatspreises Unternehmensqualität 2023 wurden folgende österreichische Unternehmen ausgezeichnet, die für den EEPA nominiert wurden:

Innovation Network Kitzbühel (INK) von Regio-Tech GmbH: Mit der Vernetzungs-Drehscheibe für lokale Unternehmen, Gründerinnen und Gründer sowie Forschungseinrichtungen werden durch Netzwerkveranstaltungen, Beratungen und Workshops Projekte initiiert, um den Arbeits- und Wirtschaftsstandort und den Innovations- und Unternehmergeist in der Region zu stärken.





Open Innovation Plattform von Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib): Das Projekt vernetzt Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Industrie mit einer fachlich interessierten Öffentlichkeit, um innovative Ideen der Biotechnologie zu diskutieren und Innovationsprozesse zu beschleunigen. Es wurden bereits mehrere Spin-Off Unternehmen gegründet, so etwa ein Unternehmen in Tulln, wo neun Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Über den Staatspreis Unternehmensqualität

Der Staatspreis Unternehmensqualität ist die höchste staatliche Auszeichnung für dauerhaft gute Ergebnisse und wurde heuer zum bereits 28. Mal vergeben. Er zeichnet sich durch exzellente operative und strategische Arbeit sowie konsequente Weiterentwicklung eines Unternehmens aus. Voraussetzung ist die umfassende Beurteilung nach allen Qualitätskriterien des EFQM-Modells durch ein Assessoren-Team. Das Ziel des Staatspreises Unternehmensqualität liegt darin, Unternehmensqualität und Excellence in möglichst vielen Unternehmen und Organisationen Österreichs zu verankern, zu stärken und damit die Wettbewerbsfähigkeit am Standort weiterzuentwickeln

